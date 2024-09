Alcuni ex clienti Very Mobile stanno ricevendo un messaggio dall’operatore per la campagna SMS winback. Quest’ultima è partita lo scorso 13 settembre e terminerà tra qualche giorno, il 22settembre. La promo proposta è Very Winback 5,99 con un prezzo che promette di restare sempre lo stesso “per sempre”.

L’offerta Very Mobile mette a disposizione ogni mese minuti ed SMS illimitati e 200 GB di traffico internet in 4G su rete WindTre. Inoltre, il costo di attivazione è gratuito e anche la SIM non comporta spese extra.

Very Mobile propone una nuova offerta winback

Gli utenti interessati a procedere con la promo devono aver ricevuto l’SMS dall’operatore. All’interno del testo è presente il codice coupon da utilizzare durante il processo di attivazione. È possibile procedere online, sul sito web ufficiale di Very Mobile, o in uno dei negozi appositi.

Gli utenti possono decidere se attivare anche il servizio ricarica automatica. Inoltre, è anche disponibile la possibilità di scegliere tra una SIM fisica o una eSIM virtuale. In ogni caso non sono previsti costi extra, le opzioni sono entrambe gratuite.

Se si è interessati alla promozione è possibile, sul sito web dell’operatore, visualizzare dettagli e condizioni relativi all’offerta Very Winback 5,99. Qui è disponibile anche la lista completa dei gestori nazionali da cui è possibile effettuare il passaggio.

Very Mobile offre un’opportunità unica con cui spera di riconquistare l’attenzione di alcuni dei suoi ex clienti. La promo winback mette a disposizione una delle offerte più vantaggiose del suo piano tariffario. Oltre a minuti e GIGA l’operatore permette ai suoi ex clienti di ottenere una serie di opzioni extra che rendono la promozione ancora più allettante. Per gli utenti che hanno ricevuto l’SMS e sono interessati all’attivazione di Very Winback 5,99 il consiglio è quello di procedere il prima possibile per evitare di perdere l’occasione. Ricordiamo che l’offerta sarà disponibile solo fino al 22settembre.