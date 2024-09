BYD alla conquista del mercato dei veicoli commerciali elettrici

Alla fiera IAA Transportation 2024 di Hannover, BYD ha lanciato il suo nuovo furgone elettrico E-Vali. Il mezzo è stato progettato appositamente per il mercato europeo. Con l’aumento della domanda di veicoli elettrici per le consegne dell’ultimo miglio, BYD punta a diventare un leader in questo settore in tutti i campi. La casa automobilistica cinese ha presentato infatti non solo l’E-Vali, ma anche una gamma completa di autocarri elettrici e il trattore EYT 2.0.

L’E-Vali di BYD ha incorporata l’innovativa batteria Blade garantisce un’autonomia tra i 220 e i 250 km. Essa presenta poi la possibilità di ricarica rapida in soli 30 minuti. Il veicolo è inoltre dotato di una suite di sistemi ADAS all’avanguardia per la sicurezza. Possiede tecnologie come il cruise control adattivo e la frenata automatica d’emergenza. L’abitacolo, ricco di tecnologie moderne, regala funzionalità come aggiornamenti over-the-air e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Tutto questo rende l’E-Vali un prodotto perfetto per chi cerca un veicolo commerciale eco.

Veicoli commerciali elettrici in crescita con BYD

Oltre al furgone, BYD ha presentato i suoi nuovi camion elettrici ETM6 ed ETH8. Questi sono stati creati rispettivamente per la logistica urbana e il trasporto merci pesante. Con un’autonomia a pieno carico di 200 km e 250 km, BYD punta a rivoluzionare il settore dei veicoli commerciali pesanti. Un altro veicolo presentato da BYD è il trattore EYT 2.0. Si tratta di una vettura particolare dalle grandiose performance. Esso è capace di trainare fino a ben 75 tonnellate. Progettato per le operazioni in cantiere e le attività logistiche, regala fino a 16 ore di operatività incessante. Questo trattore elettrico si adatta anche perfettamente ai container e ai rimorchi di grandi dimensioni.

BYD ha già grandissimo successo nel settore dedicato alle vetture commerciali. Con oltre 110.000 veicoli venduti nella sola metà di quest’anno, di cui 30.000 proprio tra camion e veicoli specializzati a nuova energia, l’azienda dimostra la sua crescente influenza. Questi risultati consolidano BYD come un attore chiave nella transizione verso la mobilità elettrica commerciale. I nuovi modelli evidenziano ancor più la sua determinazione a guidare il futuro dei trasporti sostenibili in tutta Europa.