I prossimi mesi saranno senza alcun dubbio abbastanza di fuoco per quanto riguarda il mondo della telefonia e in particolare il lato hardware di quest’ultima, come di consueto, infatti i noti produttori di componentistica per smartphone proprio in questi mesi rilasciano le componenti top di gamma per l’anno successivo, ovviamente questo contesto urla gran nome le aziende come Qualcomm e MediaTek, le quali presenteranno i chip per la generazione futura, proprio in questo lasso di tempo.

Se Qualcomm presenterà i suoi futuri professori top di gamma il 23-24 ottobre prossimo, recenti voci di corridoio attestano che Media tech invece presenterà il suo processore diretto concorrente del top di gamma Snapdragon addirittura in anticipo, una strategia per cercare di colpire il mercato per primi e dunque accaparrarsi la fetta più grossa, tali voci arrivano da un noto insider molto conosciuto che porta il nome di Digital Chat station.

Stando alle indiscrezioni Il processore monterà su dispositivi ritenuti top di gamma, i quali però dovrebbero costare leggermente meno rispetto ai pari fascia con processore Snapdragon.

Le indiscrezioni indicano uno smartphone preciso

Assieme al possibile, periodo di lancio poi Digital Chat station è tornato sul tema inerente il Dimensity 9400 affermando su quale possibile device potrebbe arrivare, Quest’ultimo ha descritto delle specifiche tecniche prive di un nome, ma che lasciano pensare a uno dei componenti della famiglia X200 di Vivo, che storicamente sarà tra i primi ad adottare il cavallo di battaglia della nota azienda Taiwan, alcuni si sono sbilanciati in merito a questa possibilità descrivendo il prodotto come un possibile X200 Pro Mini A causa della diagonale ridotta descritta dal noto Insider, si parla infatti di circa 6,3 pollici, un valore decisamente basso se pensiamo agli standard attuali.

Non rimane dunque che attendere la prima parte del mese di ottobre per vedere se tutte queste indiscrezioni saranno confermate e soprattutto come funzionerà il processore in arrivo.