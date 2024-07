In questi giorni sono stati rilasciati importanti notifiche sul sistema operativo ColorOS 15 dato che secondo quanto detto porterebbe delle novità che sono molto simili a quelle introdotte da Apple nei suoi dispositivi. Queste sono solo delle informazioni trapelate da importanti reporter che analizzano i nuovi dispositivi per cui ancora non è stata decisa la data di uscita del nuovo aggiornamento. Comunque sia ColorOS 15 sarà un punto di svolta per l’ azienda che da sempre cerca di uniformarsi con il resto del mercato.

Le nuove funzionalità possono essere definite come dei miglioramenti alle già tante caratteristiche dei dispositivi dotati di ColorOS. Grazie a questo sistema operativo si ha la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo adeguandolo alle proprie esigenze in modo da sfruttare al meglio le proprie risorse. OPPO punta proprio su questo per avvicinare le persone e fare in modo che quest’ ultime si appassionino dei suoi modelli e dispositivi.

ColorOS 15, ecco le funzionalità introdotte

Il sistema operativo ColorOS 15 introdurrà un sistema di notifiche simile a quello adottato da Apple impostato nella Dynamic Island, caratteristica già utilizzata da OPPO negli altri modelli ma la sua posizione non è ben centrata e non è inserita all’ interno della fotocamera. Altra novità è l’ inserimento di un centro di controllo separato per cui OPPO dovrà cambiare il design attuale per uniformarlo al nuovo centro di controllo e alla posizione delle notifiche. La funzionalità simile ad AirDrop consentirà agli utenti di trasferire i file provenienti da dispositivi iOS in modo da creare una connessione anche con i dispositivi di Apple. Gli smartphone che riceveranno questo aggiornamento saranno: OPPO Find X7 Series, OPPO Find N3 Series, OPPO Find X6 Series, OPPO Reno 11 Series, OPPO Reno 10 Series, OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus Ace 3, OnePlus Ace 3V, OnePlus Ace 2 Pro, OnePlus Ace 2 e 2V.

La data dell’ arrivo dell’ aggiornamento non è stata specificata da OPPO per cui bisognerà aspettare per avere la conferma di tutte le nuove funzionalità introdotte.