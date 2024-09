CoopVoce: solo 7 EURO al mese per 200 GIGA, ecco la nuova EVO

Nella cultura di massa delle persone che cercano quotidianamente un nuovo gestore, ce ne sono alcuni che proprio non possono passare in secondo piano. Tra questi ovviamente CoopVoce è uno dei nomi forti, una di quelle aziende che ha dato il via al vero e proprio mondo della telefonia mobile virtuale, quello fatto di offerte ottime dal punto di vista della quantità e anche dei prezzi.

Chi ad oggi detiene un’offerta di CoopVoce a prezzo basso è veramente fortunato, ma ben presto i fortunati potrebbero diventare tantissimi. Ogni mese infatti il provider virtuale lancia nuove soluzioni esattamente come quella vista qualche settimana fa, la quale è ancora disponibile.

CoopVoce: ci sono 200 giga in 4G tutti i mesi con la nuova EVO 200

Ogni volta che si parla di un cambio gestore, c’è tanta curiosità da parte degli utenti, ai quali infatti in poco tempo possono arrivare a portare a casa il meglio. Rispetto ad anni anni fa, il processo è diventato molto più semplice: bastano poche ore per ritrovarsi alla corte di un altro gestore mobile. CoopVoce sta sfruttando questo periodo proprio per recuperare clientela, dopo che soprattutto i gestori più famosi gli hanno rubato un gran numero di utenti. Non c’è la miglior momento per lanciare una delle offerte migliori del mercato, ovvero quella famosissima EVO 200 che ha reso il gestore famoso in questa estate in giro per l’Italia.

Al suo interno chi la sceglie può infatti ottenere mensilmente 200 giga in 4G per la navigazione in Internet ma non solo. CoopVoce permette infatti di poter avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti e un prezzo di soli 7,90 € mensili per sempre. L’offerta è attualmente disponibile sul sito ufficiale e chi la sottoscriverà fino al prossimo 2 ottobre 2024 non pagherà né il costo di attivazione previsto, né il primo mese.