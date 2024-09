È arrivata la conferma da parte di Apple riguardo all’aumento di RAM. Tale modifica riguarda soprattutto i nuovi iPhone 16. L’azienda di Cupertino ha dichiarato che i suoi nuovi smartphone presenteranno 8GB di RAM. La notizia è stata rilasciata dal vicepresidente della tecnologia hardware di Apple, Johny Srouji. Nella sua dichiarazione ha spiegato che la DRAM sarà cruciale per l’introduzione dell’AI. Apple Intelligence sarà il fattore di punta per l’azienda di Cupertino e un aumento della RAM è risultato necessario per poter supportare le funzionalità dell’intelligenza artificiale.

La notizia era stata già in parte anticipata grazie a MacRumors che aveva scovato diversi riferimenti in Xcode. Nello specifico, dopo l’annuncio, erano emersi diversi dettagli che lasciavano pensare ad un aumento ad 8GB per la RAM. Ed ora, con la dichiarazione ufficiale di Srouji, la notizia è stata confermata.

Apple opta per un aumento di RAM per iPhone 16

Come noto, le funzioni Intelligence arriveranno sui dispositivi di Cupertino con il prossimo aggiornamento iOS 18. A tal proposito, è importante sottolineare che anche se il nuovo aggiornamento arriverà anche sulla gamma iPhone 15, tali dispositivi non riceveranno l’aggiornamento ad Apple Intelligence. A prova della necessità di una RAM maggiore, i dispositivi di quindicesima generazione presentano solo 6GB di RAM.

Oltre ai nuovi iPhone 16 solo gli iPhone15 Pro e Pro Max saranno integrati con le nuove funzioni AI. Oltre che per l’introduzione di Apple Intelligence, l’aumento di RAM sarà utile anche per permettere agli utenti di accedere ad attività gaming di fascia alta. Quest’ultimo è un aspetto su cui l’azienda di sta concentrando molto negli ultimi tempi.

L’aumento di RAM dei nuovi iPhone 16 rappresenta un cambiamento importante per il marchio, ma anche per l’intero settore smartphone. Ma non è l’unico cambiamento a cui Apple sta lavorando. Come sottolineato da Srouji ci sono diverse cose in ballo. Tra cui le caratteristiche dei chip A18 e A18 Pro, le prestazioni hardware dell’azienda ed anche il suo design termico. Dettagli che potrebbero rendere i prossimi smartphone Apple particolarmente allettanti per un numero sempre maggiore di utenti.