CoopVoce sorprende con 200 GIGA al mese, la EVO costa poco

Quello che sorprende ogni volta che arriva un’offerta totalmente nuova sul web è sicuramente l’attitudine di quel gestore a tenere il prezzo basso per tanto tempo. Effettivamente non era un’abitudine per gli operatori lanciare un’offerta che mantenesse il prezzo addirittura per sempre, ma oggi è una condizione necessaria per ottenere nuovi utenti. A riuscire in questa vera e propria impresa sono solo ed unicamente i gestori virtuali, i quali rispetto a tutti gli altri provider riescono a tenere stabile il prezzo senza mai modificarlo. Tra i gestori migliori attualmente c’è il virtuale CoopVoce.

Non è la prima volta infatti che questo gestore virtuale riesce a portare via utenti a Iliad, con il merito che è da attribuire alla sua gamma di offerte EVO. Uno degli aspetti più importanti che oggi è vitale per questa azienda è la grande qualità, cosa che un tempo non c’era. Oltre a tutto ciò gioca un ruolo fondamentale l’abbondanza dei contenuti in ognuna delle offerte mobili che il provider detiene. Con l’ultimo lancio della famosissima EVO 200 si è arrivati quasi al massimo storico, peraltro con un prezzo super accessibile. Stavolta sarà veramente complicato riuscire a fare qualcosa di meglio e questo CoopVoce lo sa.

CoopVoce propone un’offerta da 200 giga per un prezzo di soli 7,90 € al mese

In passato anche CoopVoce aveva subito diverse bastonate in quanto ritenuto un gestore privo della qualità necessaria ad acquisire nuovi utenti. Ad oggi tutte queste cose sono cambiate vertiginosamente, con un provider che sa il fatto suo e che riesce a condurre delle campagne promozionali di altissimo livello. Dando impasto alle sue offerte agli utenti, CoopVoce riesce ad ottenere sempre un ottimo ritorno, come nel caso di quest’ultima EVO 200.

Al momento tra le offerte migliori c’è proprio questa, la quale vanta 200 giga in 4G, minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti per 7,90 € al mese per sempre.