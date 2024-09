TIM: nuove POWER piene di GIGA, eccone 300 in 5G

Questa volta i riflettori sono puntati sulle tre offerte di TIM che già durante il periodo estivo centrale sono riuscite a vincere qualsiasi confronto. È dunque la volta di dominare e a quanto pare il gestore italiano ci riuscirà.

TIM porta di nuovo le sue offerte migliori fino a 300 giga con il 5G

Non c’è metodo migliore per vincere se non quello di farlo con le offerte della linea Power, le quali sono ancora disponibili e piene di sorprese. Con tre soluzioni molto simili tra loro, il colosso intende fare il vuoto dietro di sé e molto probabilmente ci riuscirà. Stanno a quanto riportato, ancora per un po’ di tempo, le tre offerte resteranno disponibili, entrambe con prezzi sotto i 10 €.

Con la prima offerta si può avere già un buon resoconto per capire di cosa si tratta: TIM con la Power Iron mette a disposizione minuti senza limiti verso chiunque e 200 SMS. Questa è la base di tutte e tre le offerte del gestore italiano, con questa che costa solo 6,99 € al mese includendo anche 150 giga in 4G. Il discorso poi va avanti con le altre due soluzioni di TIM, ovvero la Power Supreme Easy e la Special. Come la prima offerta descritta, ci sono minuti messaggi ma rispettivamente con 200 giga in 4G e 300 giga in 5G. La prima di queste ultime due offerte costa 7,99 € mensili mentre la seconda costa 9,99 € mensili.

Il vero vantaggio che offre in questo caso il gestore è quello di poter pagare solo il primo mese 0 €. Esatto, i primi 30 giorni saranno totalmente gratuiti per poi cominciare a pagare dal secondo mese. Oltre a tutto ciò, bisogna ricordare ovviamente che non tutti possono accedere alla linea Power di TIM con questi prezzi: il gestore ha destinato le sue migliori offerte solo a coloro che provengono da gestori virtuali e da Iliad.