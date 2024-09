Gli sviluppatori di PUBG MOBILE hanno annunciato l’arrivo di una nuova partnership strategica per il mondo eSport. Il titolo battle royale ha stretto un accordo con la Guild Esports, l’organizzazione di riferimento nel settore degli sport virtuali che vede David Beckham come co-proprietario.

Il team The Guild Esports, uno dei più vincenti nel settore, competerà a livello internazionale in quattro tornei esports dedicati a PUBG MOBILE. Il torneo più vicino è il 2024 PMSL EMEA Fall che si terrà a partire dal 16 settembre fino al 6 ottobre 2024.

I prossimi appuntamenti pianificati, invece, sono il 2024 PMGC Finals dal 6 all’ 8 dicembre e i due tornei 2025 PMSL EMEA previsti per la Primavera e l’autunno 2025. In tutte queste occasione, sarà possibile ammirare i migliori giocatori del mondo che si sfideranno nel gioco competitivo.

Come affermato da Alex Lin, Publishing Director di Level Infinite Western Europe: “Siamo davvero entusiasti di collaborare con Guild Esports, un team che incarna la stessa passione e lo stesso impegno per l’eccellenza che noi sosteniamo in PUBG MOBILE. Questa partnership testimonia i nostri continui sforzi per sostenere ed elevare la community esportiva“.

La squadra di The Guild Esports sarà composta da player di altissimo livello. A ricoprire il ruolo di Team Captain e In-Game Leader (IGL) troviamo CLEMENTE DA SILVA “Wagner”. Il talento italo-brasiliano ha appena 18 anni ma è già un professionista di assoluto livello.

Nel ruolo di Freeman troviamo Jacob FRASER-JENKINS “Jakey” grazie al suo stile di gioco versatile e bilanciato. Il compito di Fragger è affidato al trio Andrei DUMITRU “EXO”, David BAITHER “Zero” e Gérard TIMMERMANS “Gege”, tutti giovanissimi e abili e-player. Infine, Yasin YIGIT “Azer” è un giocatore in grado di adattarsi alle situazioni e ricoprire, a seconda delle necessità, il ruolo di Fragger o Freeman.