Apple ha intenzione di apportare alcune migliorie su iPad e Mac per annunciarli ai prossimi incontri che ha in programma. Questi nuovi prodotti avranno i chip M4 e saranno disponibili nella versione Mac mini che porterà delle novità soprattutto per la loro dimensione. Inoltre Apple ha in mente di realizzare degli occhiali simili a quelli presentati da Meta con il nome di Ray-Ban che avranno delle funzioni anche con l’ aiuto dell’ intelligenza artificiale.

Le novità che la casa di Cupertino vorrebbe portare riguardano soprattutto gli iPad mini e i Mac con chip M4. Verranno aggiornate le versioni di iMac e Macbook Pro con il nuovo SoC per portare dei cambiamenti ai nuovi dispositivi che intende presentare. Il Mac mini sarà la principale svolta per l’ azienda poiché sarà molto innovativo date le sue caratteristiche interne: si parte infatti da 16 GB di RAM come base, con uno stile che ricorda quello della Apple TV. Sarà molto importante vedere se questi mini PC avranno successo perché cambieranno lo stile con cui vengono prodotti tutti i computer di oggi.

Apple, ecco una novità mai vista prima

Apple, oltre a presentare i nuovi iPad e Mac vuole realizzare un paio di occhiali stile Ray-Ban presentati già da Meta. Questi saranno gli occhiali più innovativi di sempre poiché avranno come supporto per l’ utente l’ intelligenza artificiale. Avranno anche una fotocamera per foto, video e live streaming, altoparlanti integrati e l’ assistente AI per rispondere alle domande dell’ utente. Le differenze con quelli di Meta stanno nel peso, nella dimensione e anche nel prezzo che sarà molto più basso. Questi occhiali saranno esteticamente identici ad un paio di occhiali normali, solamente che avranno delle funzioni interessanti per chiunque volesse acquistare uno di questi dispositivi.

Con questi programmi Apple si è assicurata un posto nella classifica delle novità in arrivo in modo da sorprendere le altre case produttrici e prevalere come ideatrice di nuovi elementi.