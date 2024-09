Il titolo best-seller Besiege arriva finalmente su Nintendo Switch. Dopo aver fatto divertire gli utenti PC grazie alle sue particolari meccaniche, lo sviluppatore indie britannico Spiderling Studios ha rilasciato il gioco anche sulla console nipponica in Europa e America.

La particolarità di Besiege è quella di unire vari generi in un unico titolo. I giocatori dovranno creare macchine da assedio di ispirazione medievale per annientare i nemici nei modi più variegati possibile. Le possibilità sono infinite e sarà possibile dare vita a carri armati, aerei, elicotteri, auto sportive, catapulte, razzi e perfino mech giganti.

Per questo sarà necessario pianificare attentamente la progettazione in base all’obiettivo da raggiungere e sfruttare le risorse disponibili per realizzare l’arma più distruttiva. Inoltre, la fisica realistica renderà il titolo ancora più impegnativo a causa della presenza di vari ostacoli.

Gli utenti Nintendo Switch potranno divertirsi con Besiege, un simulatore di costruzione per armi da assedio e distruzione di ispirazione medievale e non solo

In totale, sono previsti 55 livelli che compongono la campagna principale. Tuttavia, sarà possibile divertirsi in libertà e sperimentare soluzioni alternative grazie alla modalità sandbox. Sarà possibile accedere ad un “workshop” per condividere le proprie creazioni oltre che ammirare e scaricare quelle create dagli altri utenti.

Gli sviluppatori di Spiderling si sono uniti al team di Ultimate Games S.A. per la conversione del titolo per Nintendo Switch. Infatti, il titolo è approdato inizialmente su Steam conquistando la TOP 250 dei giochi più apprezzati grazie anche al 95% di recensioni positive.

In seguito, gli sviluppatori hanno realizzato anche la versione Xbox One e Series X|S. Il porting per Nintendo Switch ha comportato alcune sfide aggiuntive per gli sviluppatori in quanto il team ha integrato il supporto ai controlli touch della console. Questa scelta conferisce una maggiore varietà all’esperienza di gioco rispetto alla versione PC. Entro fine anno, inoltre, è previsto il debutto per le console Sony PlayStation 5 e 4.