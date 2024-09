Lo scorso 8 settembre si sono tenute le finali dello Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2024. L’evento ha visto sfidarsi presso i Fremont Studios di Seattle, Washington, i migliori giocatori di ogni tipologia di titolo a tema Yu-Gi-Oh!.

Il torneo ha permessi di incoronare i Campioni del Mondo in quattro diverse categorie. Le battaglie si sono tenute sul territorio americano dopo quasi un decennio e hanno permesso di ammirare un sfida unica.

Per quanto riguarda la finale dedicata a Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC), ha trionfato Ruben Penaranda sconfiggendo Mark Solis. Entrambi i duellanti statunitensi hanno mantenuto alto l’onore del proprio Paese con una finale memorabile.

L’atteso evento Yu-Gi-Oh! World Championship 2024 si è concluso e le varie sfide hanno permesso di incoronare i nuovi Campioni del Mondo

Il main event dedicato a Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è stato altrettanto epico e per la prima volta in assoluto hanno trionfato due Campioni del Mondo. La sfida finale di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS: SPEED DUEL ha portato al trionfo di Sebastian “Shelmy” Villarroel dalla Bolivia.

Tuttavia, ha avuto ampio spazio anche la modalità RUSH DUEL con una finale dedicata molto combattuta tra gli sfidanti. Dopo una accesa lotta, la vittoria è andata a Marc-Andre “QuantumCubes” Ladouceur-Kirkor, duellante Canadese.

Ma le sfide non sono finte e anche l’evento a squadre 3v3 Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL WCS ha infiammato gli animi dei partecipanti. La sfida tra gli snipehunters e il Team 7 si è conclusa con il risultato di 5-1 a favore del Team 7 composto da Ryan Yu, Jesse Kotton e Raymond. I tre duellanti sono stati incoronati Campioni del Mondo di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Tra i premi spettanti ai vincitori ci sono i Trofei World Champion ma, soprattutto, una carta Dragon of Illumination, Sanctuary’s Shield estremamente rara e ricercata. Inoltre, i duellanti hanno ricevuto un Game Mat WCS 2024 e tanti altri premi. Per maggiori dettagli in merito all’evento, è possibile consultare il sito ufficiale.