Il risparmio è dietro l’angolo per tutti gli utenti che vogliono acquistare un nuovo monitor da gaming, in questi giorni è disponibile infatti l’Asus Rog Strix XG27ACS, un dispositivo con diagonale da 27 pollici, pensato per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

I suoi punti di forza passano per il refresh rate che può raggiungere fino a 180Hz, per una maggiore fluidità, con tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Il tutto per un dispositivo con pannello IPS LCD che integra una buona dose di tecnologia di ultima generazione, parlando appunto di Extreme Low Motion Blur, tra le varie cose.

Monitor da gaming in promozione su Amazon

Il monitor da gaming è sempre più richiesto dal pubblico, in moltissimi si stanno letteralmente appassionando ai pc da gaming, e di conseguenza gli utenti si ritrovano a richiedere prodotti di questo tipo. Asus, con la linea Rog, è uno dei brand di maggiore successo, e lo dimostra proprio la presenza di uno sconto interessante sul modello oggetto del nostro articolo, che arriva a costare solamente 289 euro, partendo ad ogni modo dai 349 euro richiesti in origine. Cliccate qui ed acquistatelo subito.

Il design è meno aggressivo di quanto avremmo potuto pensare, il piedistallo è sufficientemente grande, ma allo stesso tempo non eccessivo o comunque in grado di inficiarne il posizionamento sulla maggior parte delle superfici. Le dimensioni sono relativamente contenute, raggiungono 60 x 34 x 5 centimetri di spessore, ed un peso di 7,31 kg. La tecnologia ELMB Sync di cui vi abbiamo parlato in precedenza, viene utilizzata per eliminare il ghosting e gli strappi, così da mettere sempre a disposizione dell’utente fiale immagini nitide, anche nel momento in cui il frame rate dovesse essere elevato.