McLaren Automotive è lieta di annunciare che la Artura Spider sarà presente al Salone Auto torino 2024. La prima supercar ibrida convertibile del marchio inglese sarà mostrata in anteprima per il mercato Italiano in occasione di questo evento così speciale.

Nella realizzazione della Artura Spider, gli ingegneri di McLaren hanno dovuto utilizzare tutta la propria sapienza e maestria. Infatti, il brand afferma senza timore che la supercar è stata realizzata sulla base di due concetti estremamente cari alla Casa: leggerezza e potenza.

Grazie al lavoro di affinamento dei pesi, l’ago della bilancia in ordine di marcia si ferma a 1.500 kg. Passando al propulsore ibrido, il V6 a 120 gradi da 3.0 litri è in grado di erogare 700 CV a 7.500 giri/min.

McLaren porterà al Salone Auto Torino 2024 la nuova Artura Spider, la supercar sarà mostrata per la prima volta in Italia

Ne consegue che lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in tre secondi netti, che diventano 8.4 secondi per raggiungere i 200 km/h da fermi. Nel 1/4 di miglio, quindi 400 metri, il tempo è di 10.8s. Queste prestazioni sono possibili grazie alla velocità massima raggiungibile che è di 330 km/h.

Passando al sistema frenante, McLaren sottolinea che per l’arresto completo da una velocità di 100 km/h sono necessari 31 metri. Sa una velocità di 200 km/h, la vettura si arresta in 124 metri.

Inoltre, finché la velocità si mantiene al di sotto dei 33 km/h, la Artura Spider più muoversi in modalità completamente elettrica. In questo modo, la supercar viaggia a zero emissioni e in maniera totalmente silenziosa. Quando necessario, la potenza della vettura è subito disponibile per garantire al guidatore un senso di coinvolgimento e sportività.

In occasione del Salone Auto Torino 2024, lo stand dedicato alla Artura Spider non sarà l’unica sorpresa di McLaren. Il marchio mostrerà al pubblico la nuova 750S e la 720S GT3X. L’ingresso al pubblico è completamente gratuito e l’evento si terrà dal 13 al 15 settembre per le strade di Torino.