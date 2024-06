McLaren sorprende: arriva il nuovo SUV ibrido plug-in

Per Leiters, il nuovo modello offrirà ai guidatori qualcosa di nuovo e sarà più spazioso e pratico, con almeno due posti aggiuntivi, rispetto alle classiche sportive a due posti proposte in passato. McLaren ha già prodotto vetture con tre posti, come la F1 e la Speedtail, ma non aveva mai creato un’auto che potesse adattarsi anche all’esigenze di una famiglia.

McLaren non è solo Formula 1 e lancia il SUV ibrido

Anche se il mercato del lusso si sta orientando verso modelli completamente elettrici, Leiters ha espresso una preferenza per un ibrido plug-in. Questo permetterebbe a McLaren di utilizzare uno dei suoi motori attuali, come il V-6 PHEV dell’Artura o il più potente V-8 PHEV, in fase di sviluppo per sostituire la 750S. La realizzazione di questo nuovo SUV richiederà probabilmente la collaborazione con partner strategici. Secondo indiscrezioni, McLaren avrebbe avviato negoziati con BMW, Geely, Hyundai e Lucid. Tra questi, solo BMW dispone attualmente di una piattaforma compatibile con la combinazione di combustione ed energia elettrica, come nel caso del SUV XM, che però non ha ottenuto grande successo in Italia.

Leiters ha dichiarato anche che il nuovo veicolo sarà probabilmente costruito dal partner scelto, a causa dei costi e delle difficoltà di integrazione nel McLaren Production Center, che è maggiormente dedicato alle supercar. Il CEO ha però anche affermato che il SUV dovrà rispettare gli alti standard da loro imposti e possedere inoltre le tecnologie avanzate che caratterizzano le auto della McLaren.

Le tempistiche per il lancio del nuovo SUV restano incerte. Anche se McLaren trovasse immediatamente un accordo con il partner, ci vorranno diversi anni prima che il veicolo sia pronto per il mercato. Questo potrebbe limitare la sua durata in alcuni mercati che stanno pianificando di vietare le auto a combustione interna nel prossimo futuro. Il prezzo del nuovo modello sarà probabilmente elevato, posizionandosi nella fascia alta del mercato con una stima intorno ai 350.000 euro.