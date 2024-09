Il nuovo Mitsubishi Outlander PHEV si prepara ad essere svelato. Secondo quanto diffuso nelle ultime ore, il veicolo sarà svelato ufficialmente il 1 ottobre 2024. Manca dunque veramente poco per poter capire al meglio cosa contraddistinguerà il nuovo veicolo della casa automobilistica Mitsubishi.

Non dimentichiamo che stiamo parlando di un veicolo che andrà sicuramente a conquistare buona parte del mercato. L’Outlander PHEV offrirà infatti il Dynamic Sound Yamaha Ultimate Premium. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un sistema audio premium sviluppato grazie alla collaborazione con Yamaha Corporation. Scopriamo nel corso dell’articolo maggiori dettagli riguardanti l’Outlander PHEV Mitsubishi.

Mitsubishi Outlander PHEV: debutto previsto ad ottobre

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto del veicolo Mitsubishi Outlander PHEV. La data ufficiale scelta per svelare il mezzo è infatti l’1 ottobre 2014. Un veicolo inevitabilmente unico se pensiamo che si contraddistingue grazie all’ultima interpretazione della filosofia di Mitsubishi denominata Sculpted Dynamism.

Presenza imponente e una postura stabile sono conferiti da una postura ampia e le spalle potenti. Dal punto di vista del comfort, un’ottima esperienza a bordo è assicurata dalla cura dei dettagli. Non dimentichiamo che è stata avviata una collaborazione tra Mitsubishi Motors e Yamaha Corporation al fine di riuscire a portare a termine un design perfetto. Non mancano, infatti, nell’Outlander PHEV sistemi audio all’avanguardia Dynamic Sound Yamaha Ultimate e Dynamic Sound Yamaha Premium.

Per quanto riguarda il motore, parliamo di un sistema ibrido Plug-in con doppio motore e trazione integrale. La presenza del Super All-Wheel Control garantisce sicurezza, maneggevolezza e una maggiore stabilità anche in caso di condizioni più complesse.

Come già accennato, il Nuovo Outlander PHEV dispone del Dynamic Sound Yamaha Ultimate/Premium. Sistema audio premium sviluppato congiuntamente con Yamaha Corporation che è in grado di offrire il top dell’esperienza sonora a bordo auto. Non ci resta che attendere l’1 ottobre, giorno in cui sarà svelato il veicolo.