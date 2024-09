Hennessey presenta la Venom F5-M Roadster, ultima fantastica creazione che si presenta come un bolide dotato di trasmissione manuale. Sotto il cofano, la casa automobilistica texana ha deciso di implementare un motore V8 biturbo da 6,6 litri. Non a caso, parliamo di un motore dalle prestazioni ottimali e dunque capace di erogare una potenza di 1.817 CV e una coppia massima di 1.618 Nm. Una pinna dorsale di 1.400 mm non fa che rendere unica la F5-M e con un aspetto ulteriormente aerodinamico.

Per quanto riguarda il prezzo della nuova Venom F5-M Roadster parliamo di una cifra pari a 2,65 milioni di dollari. Prestazioni e potenza del veicolo fanno si che questo veicolo possa entrare a far parte del segmento delle hypercar. Scopriamo insieme ulteriori dettagli di questo nuovo veicolo che punta a conquistare numerosi appassionati del settore delle quattro ruote.

Hennessey Venom F5-M Roadster: l’hypercar che costa 2,65 milioni di dollari

Parlando della Venom F5-M Roadster non facciamo di certo riferimento ad un qualsiasi veicolo. Senza dubbio, ci troveremo davanti ad un mezzo che si contraddistingue grazie a prestazioni elevate. Le parole del fondatore John Hennessey sono, infatti, state le seguenti:

“Un’auto pensata per gli appassionati più audaci, che cercano un’hypercar capace di offrire emozioni forti, potenza selvaggia e un’esperienza di guida senza paragoni”.

A tal proposito ribadiamo, però, che la casa automobilistica non ha rilasciato dati ufficiali. Sappiamo però che a contraddistinguere il veicolo è la presenza di un motore V8 biturbo da 6,6 litri capace di erogare una potenza di 1.817 CV e una coppia massima di 1.618 Nm. Quello che sappiamo, inoltre, è che la produzione della F5-M Roadster sarà limitata ad un numero ridotto di esemplari. Secondo quanto dichiarato saranno solamente 30 i veicoli che saranno realizzati nella fabbrica Hennessey, di cui 12 con cambio manuale. Come accennato in apertura, il costo dell’hypercar è di 2,65 milioni di dollari ma tutti gli esemplari sono stati già prenotati.