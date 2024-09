La famiglia Galaxy Tab sarà la prossima gamma di tablet realizzati da Samsung. Al contrario della precedente generazione, la serie sarà caratterizzata da due dispositivi, il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung sembra intenzionata a non presentare la versione base del tablet ma le motivazioni non sembrano al momento chiare. In attesa di avere informazioni ufficiali da parte del produttore, possiamo affidarci esclusivamente alle indiscrezioni emerse in queste settimane.

Secondo le ultime anticipazioni emerse, la possibile data di lancio è prevista per il 26 settembre 2024. Il gigante coreano presenterà i tablet top di gamma come diretti successori dei Galaxy Tab S9 e, per questo, ci aspettiamo caratteristiche tecniche di assoluto livello.

Il debutto dei nuovi Galaxy Tab S10 è sempre più vicino e le nuove indiscrezioni permettono di scoprire nuovi dettagli

In questo articolo proviamo a riassumere tutte le informazioni emerse in questi giorni per stilare una possibile scheda tecnica. I display dei due modelli saranno del tipo Dynamic AMOLED rispettivamente da 12.4 pollici e da 14.6 pollici. Considerando queste dimensioni, i Galaxy Tab S10+ e Ultra potranno diventare dei veri e propri sostituti per i portatili compatti e per la produttività in mobilità.

Per quanto riguarda il design, non ci dovrebbero essere grandi differenze stilistiche rispetto ai Galaxy Tab S9 ma con alcune peculiarità. In particolare, i tablet appartenenti alla famiglia Galaxy Tab S10 potranno contare su un pulsante sulla tastiera dedicato a richiamare Galaxy AI.

Questa scelta conferma che l’Intelligenza Artificiale sarà sempre più centrale per i device Samsung oltre che per l’integrazione con le feature di One UI. Inoltre, le indiscrezioni hanno permesso di anticipare i modelli e le versioni in fase di sviluppo.

Il Galaxy Tab S10+ arriverà in versione WiFi e 5G con tagli di memoria da 256 e 512GB. La variante Ultra sarà commercializzato nelle varianti WiFi e 5G, includendo anche il taglio di memoria da 1TB. I prezzi partiranno da 1.119 euro per arrivare fino a 1.909 euro nella versione più costosa.