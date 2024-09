I clienti italiani dei Samsung Galaxy S24, GalaxyS24+ e GalaxyS24 Ultra possono finalmente beneficiare del tanto atteso aggiornamento software One UI 6.1.1. Dopo il debutto in Corea del Sud, il 9 settembre 2024 l’update è stato reso disponibile in Europa, Stati Uniti e Cina. La nuova versione introduce importanti miglioramenti e funzionalità. Caratteristiche già viste su dispositivi pieghevoli come Galaxy Z Flip6 e GalaxyZ Fold6, lanciati a luglio dello stesso anno. Nonostante sui modelli tradizionali venga utilizzata la dicitura One UI 6.1, gli aggiornamenti sono sostanzialmente gli stessi. Gli utenti possono scaricare oltre 3GB di dati per migliorare l’esperienza d’uso e sfruttare funzioni avanzate legate all’intelligenza artificiale.

Galaxy AI e produttività: funzionalità potenziate

Tra le principali novità spicca l’introduzione di nuove funzionalità. Ora sarà possibile creare ritratti unici e trasformare semplici schizzi in vere opere d’arte, grazie a Galaxy AI. In più, la tastiera Samsung è stata arricchita con un compositore automatico. Quest’ ultimo è in grado di scrivere testi completi partendo da poche indicazioni fornite dall’utente. Ancora, è stato migliorato il sistema di traduzione in tempo reale durante le chiamate. Il tutto supportato da diverse app come Google Meet e WhatsApp, oltre che dal dialer Samsung. Queste innovazioni mirano a semplificare la comunicazione, abbattendo le barriere linguistiche e aumentando la produttività.

Un altro aspetto di rilievo dell’aggiornamento riguarda l’integrazione dell’AI per ottimizzare l’organizzazione e la gestione dei contenuti multimediali. Con la funzione GalaxyAI, gli utenti possono trasformare schizzi disegnati a mano in immagini di alta qualità, pronte per essere condivise o utilizzate come sfondi. Queste novità sono disponibili in diverse app. Tra cui Samsung Notes, Air Command e il selettore intelligente. In più, la gestione dei file è stata resa più intuitiva. Sarà posto creare collegamenti rapidi ai file direttamente nella schermata home, velocizzando l’accesso ai documenti più utilizzati.

Anche Samsung Health ha subito miglioramenti importanti. Ora l’applicazione è in grado di monitorare i livelli di energia e fornire consigli personalizzati per aiutare il benessere fisico e mentale delle persone. Insomma con queste innovazioni l’ azienda ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel continuare a migliorarsi costantemente. In che modo? Introducendo nuove funzionalità che rendono i dispositivi Galaxy S24 ancora più performanti e intuitivi.