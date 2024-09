Per la prima volta nella sua storia Apple si trova di fronte ad una situazione veramente scomoda. Il colosso di Cupertino ha dovuto anticipare di un giorno l’evento del lancio dell’iPhone 16, in modo da non farlo coincidere con una decisione giudiziaria che potrebbe costarle miliardi di dollari.

Mark Gurman di Bloomberg ha reso pubblica questa notizia, spiegandoci come il 10 settembre, la Commissione Europea dovrebbe annunciare se Apple dovrà pagare una multa record di 14 miliardi di dollari per una presunta evasione fiscale. Decisione che finalmente arriva, dopo otto anni di battaglia legale riguardante accuse di collusione tra Apple e l’Irlanda per eludere le tasse su oltre 100 miliardi di dollari di entrate europee.

iPhone 16 presentato in anticipo anche per colpa di un secondo motivo

Ecco perché il lancio del nuovo iPhone è dovuto andare in contro ad un anticipo, l’evento soprannominato “It’s Glowtime” si è già concluso in data 9 settembre ed è stato un successo. I rumor a riguardo però non finiscono qui, infatti sembra che l’anticipazione dell’evento sia servita anche ad evitare la concorrenza mediatica con il primo dibattito presidenziale statunitense, anch’esso avvenuto il 10 settembre. Mosse strategiche, mirate a garantire che il lancio dell’iPhone 16 ricevesse la massima attenzione possibile, senza essere oscurato da altri eventi di portata globale.

La multa di 14 miliardi di dollari, sarebbe una delle più alte mai imposte a una società e potrebbe avere significative implicazioni per la posizione finanziaria di Apple. L’esito sarà seguito con attenzione da aziende e governi di tutto il mondo, poiché potrebbe stabilire un precedente per future dispute fiscali che coinvolgono enti multinazionali.

A conti fatti, il lancio dell’iPhone 16 ha catturato i titoli dei giornali nell’immediato, rimane però nell’ombra il caso fiscale della Commissione Europea, il quale incombe pesantemente sul futuro di Apple. Comunque è certo come la presentazione di Apple sia stata un successo, “It’s Glowtime” ha presentato al mondo moltissime novità ed innovazioni dell’azienda americana, oltre all’oggetto di punta, abbiamo avuto informazioni anche riguardo il nuovo Apple Watch e gli AirPods 4.

Siamo sicuri che a parte le vicende finanziarie di cui vi abbiamo parlato, la fine del 2024 e l’inizio del 2025 registreranno per Apple un numero di vendite importante, vista la qualità dei prodotti presentati al grande pubblico.