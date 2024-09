Samsung Galaxy Tab S9 FE è il tablet di fascia media che gli utenti si ritrovano ad acquistare nel momento in cui fossero interessati all’ecosistema dell’azienda sudcoreana, soprattutto data la presenza della S Pen inclusa nel prezzo, il che estende al massimo la versatilità nell’utilizzo dello stesso.

Il prodotto gode di un ampio display IPS LCD da 10,9 pollici di diagonale, buona qualità complessiva, con processore Samsung Exynos 1380, che prevede una configurazione di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD). Il tutto con ovviamente sistema operativo Android 13, e la possibilità di aggiornarlo alle versioni successive, essendo comunque disponibile sul mercato dal 2023.

Premete qui ed andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta direttamente sul vostro smartphone.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: la promozione che nessuno si aspettava

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter acquistare un Samsung Galaxy Tab S9 FE ad un prezzo così basso, infatti dovete sapere che tale prodotto viene originariamente commercializzato a 549 euro, ma con la promozione attiva in questi giorni, che prevede una riduzione del 29% del listino originario, gli utenti potranno arrivare a spendere solamente 389 euro per il suo acquisto. Compratelo al seguente link.

Osservando meglio le specifiche tecniche del prodotto, possiamo notarne la batteria da 8000mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire ad utilizzarlo anche per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla ricarica, passando per la presenza della S Pen inclusa in confezione. Questo piccolo accessorio è assolutamente in grado di aprire un vero e proprio mondo, infatti rende il device decisamente più versatile, in quanto può essere facilmente utilizzato per prendere appunti, disegnare, colorare o qualsivoglia altra attività che richieda l’utilizzo e l’ausilio di un pennino.

La versione attualmente in commercio è no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, tale garanzia copre tutti i difetti di fabbrica.