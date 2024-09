Sappiamo già che il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo del nuovo Samsung Galaxy S24 FE. Tuttavia, il produttore tech sta preparando anche l’arrivo di una nuova serie di tablet di fascia alta. Ci stiamo riferendo in particolare ai prossimi Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Entrambi i nuovi tablet dell’azienda sono stati da poco avvistati in rete in alcune immagini renders. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra, trapelano nuove immagini renders

Nel corso delle ultime ore sono state avvistate in rete alcune immagini renders dei prossimi tablet di punta del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S10 e le immagini in questione sono state pubblicate dal noto sito web Android Headlines. Il primo modello sarà il Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Quest’ultimo avrà delle cornici abbastanza ottimizzate e la fotocamera anteriore sarà ospitata nelle cornici.

Sul retro saranno poi collocate due fotocamere più un flash LED più il supporto alla S Pen. Il secondo modello che presenterà l’azienda sarà il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Una delle differenze sostanziali, almeno dal punto di vista estetico, sarà la presenza sulla parte frontale di due fotocamere anteriori. Queste ultime saranno collocate in un piccolo notch centrale. Questo modello potrà vantare la presenza di un display più ampio, con una diagonale pari a 14.6 pollici. Sarà un display con tecnologia Dynamic AMOLED.

Il display sarà della stessa qualità sul modello Plus. Cambierà però l’ampiezza dello schermo, che qui avrà una diagonale pari a 12.4 pollici. Entrambi i nuovi tablet dell’azienda potranno inoltre vantare la presenza della certificazione di impermeabilità IP68. Entrambi i modelli dovrebbero poi condividere le stesse colorazioni ufficiali. Queste ultime dovrebbero chiamarsi rispettivamente Moonstone Gray e Platinum Silver.