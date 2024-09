Nel corso della giornata di oggi il produttore tech Vivo annuncerà ufficialmente un nuovo smartphone della famiglia Vivo T. Ci stiamo riferendo al prossimo Vivo T3 Ultra e, nonostante manchino poche ore al suo debutto, l’azienda ha già confermato gran parte delle specifiche tecniche di questo dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo sta per annunciare il nuovo Vivo T3 Ultra, ecco le presunte specifiche

A breve vedremo arrivare ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone a marchio Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo T3 Ultra e ora abbiamo già qualche piccola conferma in anteprima grazie a quanto rivelato dall’azienda stessa. In particolare, sappiamo che ci troveremo di fronte ad un dispositivo dalle elevate prestazioni.

A bordo, infatti, ci sarà uno degli ultimi processori di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 9200+. A supporto ulteriore delle performance, ci saranno poi fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. Dal punto di vista estetico, invece, il nuovo device sarà caratterizzato dalla presenza di un ampio display con i bordi curvi ai lati.

Nello specifico, si tratta di un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.78 pollici in risoluzione 1.5K con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz con supporto ad HDR10+ e con una luminosità di picco pari a ben 4500 nits. Sul retro, lo smartphone presenterà una doppia fotocamera. Ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore. Non mancherà neanche la presenza di una batteria con una capienza da 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Insomma, conosciamo quasi tutto di questo nuovo Vivo T3 Ultra. Non ci resta che attendere il suo imminente debutto ufficiale sul mercato per scoprire anche il suo prezzo di vendita ufficiale.