Konami Digital Entertainment ha annunciato con orgoglio il rinnovo della partnership esclusiva per eFootball con AC Milan e FC Internazionale Milano (Inter). Due dei più grandi e amati club del Campionato di Serie A saranno giocabili solamente sul titolo calcistico nipponico.

Dopo il successo registrato nelle scorse stagioni, la partnership esclusiva è stata confermata anche per la stagione 2024-25. I tifosi delle due squadre Milanesi potranno divertirsi con i propri calciatori preferiti su eFootball.

La collaborazione tra Konami e AC Milan e FC Internazionale Milano si traduce anche nel vestiario tecnico delle due squadre. Infatti, KONAMI sarà presente sulle tenute di allenamento indossate dai giocatori di entrambe le squadre.

L’impegno di KONAMI è quello di offrire la migliore esperienza calcistica possibile ai propri utenti. La gestione della partnership è fondamentale sin dal debutto di eFootball nel luglio 2022 e prosegue con accordi in esclusiva di rilievo internazionale.

Infatti, il brand può vantare in Italia anche le collaborazioni con Atalanta BC e a S.S.Lazio che si affiancano ai Rossoneri e ai Nerazzurri. Si tratta di alcune delle squadre più amate e seguite del calcio nostrano e siamo certi che i tifosi saranno più che felici di questi accordi.

Ricordiamo che la partnership permette agli utenti di eFootball di godere del nome ufficiale della squadra, dello stemma, della rosa completa e della riproduzione dello stadio. Inoltre, l’esclusiva garantisce che queste squadre non saranno utilizzabili in via ufficiale sugli altri titoli di simulazione calcistica.

Per i club presenti in esclusiva su altri titoli, invece, i giocatori si troveranno di fronte a squadre con un nome di fantasia. Le divise ricorderanno quelle ufficiali ma, chiaramente, non sarà possibile utilizzare il nome e il logo della squadra. Tuttavia, i calciatori di queste squadre saranno presenti con i nomi reali in quanto i diritti di immagine non sono legati direttamente al club di appartenenza.