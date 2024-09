Il nuovo smartphone pieghevole di Huawei, il Mate XT, verrà presentato ufficialmente la prossima settimana. A tal proposito, l’azienda ha annunciato su Weibo che sono aperti i pre-ordini in Cina. Non è ancora noto se e quando il nuovo Huawei Mate XT arriverà anche sul mercato europeo. La cosa non è scontata e bisognerà attendere una dichiarazione ufficiale per capire il dispositivo è indirizzato a tutti o solo a mercati specifici.

Il nuovo tri-fold di Huawei sta per arrivare: ecco le caratteristiche principali

Le aspettative riguardo il nuovo dispositivo sono molto alte. Ad alimentare quest’ultime Huawei aveva pubblicato un video teaser qualche giorno fa. Ora, su Weibo, è arrivata anche una nuova foto che mostra il Mate XT e il suo meccanismo pieghevole. Inoltre, viene mostrata anche la parte posteriore del nuovo smartphone. A risaltare è soprattutto la finitura del dispositivo e il modulo fotografico ottagonale.

L’immagine evidenzia la forma a Z dello smartphone piegato. Inoltre, nella foto viene confermato che la parte a sinistra dello schermo fungerà da display esterno quando il dispositivo è richiuso. Dettagli utili per comprendere quale sarà l’assetto del nuovo Huawei tri-fold.

Caratteristica importante del nuovo smartphone del colosso cinese è il suo form factor. A tal proposito, infatti, il dispositivo è caratterizzato da una doppia piegatura. Quest’ultima divide lo schermo in tre parti.

Dall’immagine viene evidenziato che si tratta di un dispositivo dal design accattivante. Ciò però ha sollevato anche alcuni dubbi a riguardo. In particolare, in molti si chiedono se lo schermo riuscirà a resistere a lungo termine. Infatti, quest’ultimo risulta essere particolarmente esposto a possibili urti. Senza contare che i display pieghevoli risultano essere più inclini ai graffi. In attesa del lancio del nuovo Huawei Mate XT, è possibile attendere anche l’arrivo di dichiarazioni ufficiali dall’azienda riguardo le caratteristiche principali del nuovo smartphone.