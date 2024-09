Lo smartphone pieghevole tri-fold sta per essere ufficialmente presentato sul mercato. Si tratta del nuovo Huawei Mate XT. Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni a riguardo ed ora il colosso ha deciso di rilasciare un video teaser in cui viene mostrato il dispositivo in arrivo.

Nella clip viene mostrata la superficie posteriore dello smartphone tri-fold. In particolare, Huawei ha concentrato l’attenzione sulla forma del dispositivo, e la struttura peculiare. Anche se dalle immagini emergono alcuni dettagli, l’azienda è stata attenta a non mostrare “troppo”. L’idea era quella di dare un anticipo senza fornire troppi spoiler sul nuovo Mate XT. In questo modo, l’attenzione di tutti è ancor più indirizzata all’evento che presenterà gli smartphone sul mercato.

Arriva il nuovo Huawei Mate XT: ecco i dettagli emersi

Secondo quanto emerso il dispositivo potrebbe essere caratterizzato da una superficie posteriore in pelle artificiale. Il colore va tra l’amaranto e ruggine. Per il gruppo fotocamere è stata scelta una struttura ottagonale. Dovrebbero esserci quattro fotocamere. Tra cui una potrebbe essere un teleobiettivo a periscopio.

E non è tutto. Huawei ha mostrato anche lo smartphone in configurazione aperta. Si tratta di un fermo immagine e permette di vedere le due cerniere che caratterizzeranno il tri-fold. Quest’ultime, secondo alcune precedenti indiscrezioni, presenteranno un display che da aperto avrà una diagonale di circa 10 pollici.

Lo scopo di Huawei è quello di ideare un dispositivo pieghevole dallo schermo abbastanza grande, ma che da chiuso restituisca dimensioni accettabili. In modo da fornire agli utenti uno smartphone comodo da maneggiare in ogni occasione. Ovviamente, per scoprire se Huawei ci è riuscita bisognerà attendere la presentazione ufficiale del Mate XT.

Ma quale potrebbe essere il prezzo del nuovo tri-fold? Secondo alcune indiscrezioni, in Cina, il costo dello smartphone potrebbe aggirarsi tra i 16 mila e i 17mila yuan. In euro, si tratta di circa 2.100euro. Un prezzo elevato, soprattutto se si considera che recenti dispositivi come il Galaxy Z Fold6 “base“, in Cina viene venduto al costo di 14mila yuan. Come anticipato, si tratta di indiscrezioni. Per avere la conferma, sarà necessario attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Huawei riguardo il dispositivo.