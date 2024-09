I dispositivi Galaxy sono al centro di un nuovo importante aggiornamento. Si tratta del rilascio della nuova interfaccia di Samsung. Quest’ultima si basa su Android 14. I primi smartphone che riceveranno One UI 6.1.1 saranno i nuovi Galaxy Z Flip6 e i Z Fodl6 e i Galaxy S24. Sono compresi anche altri dispositivi. L’aggiornamento arriverà anche in Europa, a partire dal 9 settembre. E c’è di più. L’aggiornamento potrebbe riguardare anche alcuni smartphone del 2022. In questo caso però è necessario attendere un po’.

One UI 6.1.1: quali saranno le tempistiche per il rilascio

Samsung, lo scorso 5 settembre, ha pubblicato un comunicato nel quale veniva annunciato il lancio della nuova versione di One UI. L’azienda ha espressamente fatto riferimento ai Galaxy S23, S23 FE, ZFold5, ZFlip5 e la serie Tab S9. Ciò ha fatto supporre che Samsung intenda limitare il lancio agli smartphone prodotti nel 2023 e il 2024. Allo stesso tempo, è importante considerare che anche altri dispositivi, tra cui i Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4 e Tab S8 risultano idonei per ricevere l’aggiornamento di One UI. Anche se probabilmente bisognerà attendere un po’ prima del rilascio completo.

Dunque, è probabile che l’aggiornamento arriverà anche per i dispositivi del 2022, anche se bisogna attendere un po’. A tal proposito, è importante sottolineare che l’aggiornamento One UI 6.1.1 non sarà completo. Infatti, sembra che non saranno presenti tutte le funzioni annunciate per la nuova versione per gli smartphone più recenti. Le funzioni confermate ci sono quelle Galaxy AI. Nello specifico, ci sono Sketch to Image, Portrait Studio e Motion Clipper.

Mentre, dunque, è probabile che l’aggiornamento in futuro raggiungerà anche i Galaxy del 2022, non è molto probabile che One UI 6.1.1 raggiunga anche i dispositivi lanciati nel 2021. In ogni caso, l’aggiornamento presenterebbe elementi inferiori rispetto a quelli attesi per i dispositivi più recenti. Non resta che attendere e scoprire quali saranno, in toto, i dispositivi coinvolti dall’aggiornamento.