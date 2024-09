Oggi su Amazon vi ritrovate ad avere la possibilità di acquistare un notebook HP Pavilion Plus, raggiungendo un livello di risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, mettendo difatti le mani sulla variante 14-eh1000sl, completa di innumerevoli specifiche tecniche di alto livello.

La caratteristica principale è legata più che altro alla presenza di un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, parliamo infatti di i7-13700H, che viene supportato a sua volta da 16GB di RAM e 512GB di SSD, il tutto con scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Lo schermo è da 14 pollici, trattasi di una variante OLED con risoluzione 2,8K e possibilità di godere di un refresh rate che raggiunge addirittura i 90Hz, per una maggiore fluidità complessiva.

HP Pavilion Plus: la promozione da non credere su Amazon

Occasione imperdibile per poter acquistare un HP Pavilion Plus, un notebook della serie dedicata al mondo lavorativo, ad un prezzo molto conveniente. Il suo listino è superiore ai 1000 euro, ma in questi giorni arriva lo sconto che nessuno si sarebbe aspettato di vedere: oltre 200 euro in meno rispetto al listino, così da poter spendere complessivamente 899 euro, con consegna gratuita diretta al vostro domicilio. Effettuate l’ordine qui.

Lo chassis è realizzato quasi interamente in metallo, con finitura argentata che ne incrementata l’eleganza e l’appeal da parte del pubblico. Sui lati possiamo trovare una più che discreta connettività generale: a destra due porte USB-C, una HDMI ed una USB-A, passando poi per un jack da 3,5mm, una USB-A ed uno slot per la microSD sull’altro lato. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 11, non manca all’appello una piccola webcam da 5 megapixel per incrementare ulteriormente la qualità delle vostre registrazioni e conversazioni in generale.