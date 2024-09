Samsung si sta preparando a presentare la nuova generazione di tablet appartenenti alla famiglia Galaxy Tab S10. Sebbene il debutto sia ancora avvolto dal mistero, possiamo immaginare che molto presto verranno svelate informazioni importanti.

Infatti, il gigante coreano ha incassato diverse certificazioni per i device e l’ultima conferma in ordine di tempo riguarda la versione Plus. Il Galaxy Tab S10+ ha ottenuto la certificazione TDRA presso gli uffici degli Emirati Arabi Uniti.

Grazie a questo database è emerso che il tablet sarà realizzato in due versioni, una solo Wi-Fi e una con supporto al 5G. La prima variante sarà caratterizzata dal numero di modello SM-X820 mentre la seconda sarà riconoscibile per il numero di modello SM-X826B.

Tuttavia, è emerso anche un terzo model number attualmente non identificato in nessuna di queste due versioni. Il codice alfanumerico SM-X826N potrebbe riferirsi ad una versione esclusiva per il mercato Sud Coreano che non arriverà a livello globale.

Il Galaxy Tab S10+ è al centro di alcune indiscrezioni che permettono di scoprire parte della scheda tecnica del tablet Samsung

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, il Galaxy Tab S10+ sarà caratterizzato da un design simile al modello precedente ma con tante novità tecniche. In particolare, Samsung sembra intenzionata ad equipaggiare il SoC MediaTek 9300+ invece dei chipset Qualcomm utilizzati fin’ora.

Il tablet potrà contare sulla ricarica rapida a 45W, la stessa tecnologia utilizzate per i Galaxy S24 Ultra. Il comparto fotografico sarà composto da due ottiche ma è ancora troppo presto per determinare con esattezza le specifiche dei sensori.

Inoltre, il gigante coreano potrebbe non presentare il modello base affidando solo alla variante Pro e alla Ultra le sorti della famiglia. Su quest’ultimo tablet, inoltre, sarà montato il SoC Snapdragon Snapdragon 8 Gen 3 che offrirà maggiore potenza e prestazioni.

Purtroppo, le informazioni sul tablet sono ancora molto limitate ma restiamo in attesa di maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.