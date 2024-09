Il Samsung Galaxy Tab A9 appartiene alla line-up entry level dell’azienda sudcoreana, un prodotto che può essere in grado di soddisfare perfettamente le aspettative dei consumatori, a patto che comprendano la difficoltà di trovare di meglio spendendo così poco.

Lanciato sul mercato nel corso del 2023, il dispositivo presenta un display TFT LCD da 8,7 pollici di diagonale, con processore MediaTek MT8781, che viene completato con una configurazione di base con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il sistema operativo è ovviamente Android 13, aggiornato alla versione 13, ma con la promessa del rilascio dei successivi update, e la possibilità di collegarsi alla rete solamente tramite il WiFi di casa.

Samsung Galaxy Tab A9: ottimo sconto in questi giorni

Samsung Galaxy Tab A9 non è mai costato moltissimo, questo va ammesso e sottolineato, tuttavia nessuno si sarebbe mai aspettato di poterlo pagare davvero così poco: la spesa che l’utente si ritrova a sostenere oggi è pari a soli 123 euro, con spedizione a domicilio e possibilità di goderne in tranquillità, data la garanzia di 2 anni. Compratelo premendo qui.

La batteria risulta essere da 51000mAh, un buonissimo quantitativo in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati, il che permette di utilizzare il prodotto per un lungo periodo, prima di ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Il design non presenta particolarità tali da distinguerlo dagli altri modelli del brand, le cornici sono abbastanza spesse, con gli altoparlanti fisici posizionati sui lati lunghi, così da riuscire ad estendere al massimo l’usabilità e la versatilità del dispositivo stesso. Per tutti i dettagli, conoscerne appieno le specifiche tecniche, e vede quali sono le colorazioni disponibili, consigliamo di aprire quanto prima il link che trovate inserito poco sopra nel nostro articolo.