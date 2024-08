Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone da battere, il top di gamma dell’azienda sudcoreana risulta essere una delle migliori soluzioni su cui gli utenti vogliono fare affidamento, sempre nell’ottica di accedere ad un prodotto completo e funzionale, praticamente esente da alcun difetto, se non un prezzo molto elevato.

Il device è al centro di una nuova incredibile promozione da parte di Amazon, poiché gli utenti si ritrovano a poterlo acquistare ad un prezzo scontato, ricevendo in cambio un buon regalo. Comprandolo presso qualsiasi rivenditore autorizzato, infatti, sarà possibile ricevere in aggiunta, e senza costi accessori, il Samsung Galaxy Book4, il notebook di fascia medio/alta più amato dal pubblico (del valore commerciale di circa 600/700 euro).

Samsung Galaxy S24 Ultra: è previsto un regalo

La promozione disponibile su Amazon, oltre al suddetto omaggio, prevede comunque già di base una riduzione sul prezzo originario di listino, che era di 1499 euro, infatti è stato applicato in automatico uno sconto del 13%, così da poter spendere circa 200 euro in meno, fino ad arrivare a 1299 euro. Il prodotto, ad ogni modo, viene commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato. Collegatevi qui per l’acquisto.

Le specifiche tecniche di questo smartphone sono incredibili, a tutti gli effetti è uno dei migliori in circolazione, a partire dall’ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione in QHD+, oltre al presentare sotto il cofano il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, un octa-core con frequenza di clock di 3,3GHz, che viene accoppiato con una GPU Adreno 750, ed anche una configurazione di 12GB e 1TB di memoria interna, fermo ricordando non essere espandibile tramite microSD (ed è importante sottolinearlo, così da non creare fraintendimenti di alcun tipo).