Samsung a IFA 2024: elettrodomestici con IA per il risparmio energetico

Samsung ha svelato all’IFA 2024 elettrodomestici avanzati che potrebbero cambiare il modo in cui viviamo la nostra stessa casa. Questi tecnologici dispositivi innovativi combinano intelligenza artificiale e sistemi di risparmio energetico, portando una nuova era di efficienza e di ecologia per il consumo quotidiano.

Lavatrice BESPOKE AI e Bespoke AI Laundry Combo per un bucato perfetto

La lavatrice BESPOKE AI mostrata all’IFA 2024 appare il massimo dell’efficienza energetica. Grazie alla nuova tecnologia Acqua Save, riduce il consumo idrico e aumenta l’infiltrazione del detersivo nei tessuti. L’integrazione dell’AI Ecobubble permette poi lavaggi efficaci anche a basse temperature. In tal modo consente un risparmio energetico del 50% rispetto agli standard di classe A. Un’altra novità dell’elettrodomestico Samsung è lo schermo touch integrato AI Home, che offre suggerimenti personalizzati sui cicli di lavaggio. Questa combinazione di tecnologia e AI garantisce lavaggi impeccabili e diminuisce drasticamente il consumo energetico.

Samsung presenta all’IFA 2024 anche la nuova Bespoke AI Laundry Combo. Il dispositivo è la soluzione ideale per chi vuole risparmiare tempo e spazio. Questo elettrodomestico unisce lavatrice e asciugatrice in un’unica unità, con una capacità di 18 kg per il lavaggio e 10 kg per l’asciugatura. Grazie alla pompa di calore Digital Inverter, abbassa i consumi energetici del 75% rispetto ai modelli tradizionali. Il sistema AI Wash & Dry inoltre ottimizza automaticamente il ciclo di lavaggio e asciugatura, riconoscendo il peso e il tipo di tessuto. Tale tipologia di processo smart e utilizza poi la giusta quantità di acqua, detergente e calore, garantendo anche tempi ridotti.

Lavastoviglie Serie 7 Jet Clean mostrata all’IFA 2024

Le innovazioni Samsung dell’IFA 2024 donano soluzioni AI avanzate che non solo migliorano la vita quotidiana, ma contribuiscono anche a renderci più consapevoli dei consumi. La società aggiunge anche una novità riguardante il lavaggio delle stoviglie. Con la Serie 7 Jet Clean con WaterJet Clean, Samsung ne innalza infatti l’efficienza ad un livello superiore del +10% rispetto ai requisiti per la classe A. La nuova lavastoviglie utilizza solo 7,9 litri di acqua a ciclo grazie a un innovativo sistema di getto d’acqua. Il sistema DryCare, con ventole integrate in più riduce l’umidità residua, migliorando il processo di asciugatura e ottimizzando l’energia. Il design elegante e la tecnologia all’avanguardia inoltre rendono questa lavastoviglie ideale per chi cerca efficienza e stile.