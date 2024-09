OnePlus Open Apex Edition: ora è possibile acquistarlo a 1.999 EURO

Presentato ufficialmente durante l’ultimo mese di agosto 2024, ora il OnePlus Open Apex Edition diventa disponibile all’acquisto a 1.199 €. Lo smartphone è disponibile in quantità limitate in tutta Europa. Il nuovo OnePlus Open Apex Edition è stato progettato e realizzato per offrire ai membri della vasta community OnePlus uno smartphone inusuale che sia simbolo di innovazione ma anche un’opportunità unica di portare a casa quello che con tutta probabilità sarà un pezzo di storia del marchio.

Tra le varie caratteristiche tecniche, il punto di forza è sicuramente l’archiviazione potenziata: la memoria interna infatti arriva ad 1TB, il doppio rispetto alla versione precedente. La potenza è altrettanto assicurata dato che la memoria RAM è da ben 16GB. Questo aspetto garantisce quindi la più fluida e rapida esperienza pieghevole mai offerta da OnePlus.

Inoltre, il OnePlus Open Apex Edition introduce la modalità VIP, che migliora la privacy disattivando microfono e fotocamera, e limitando il tracciamento delle app; il tutto attivabile tramite il pratico Alert Slider.

Offerte irrifiutabili e sconti da prendere al volo sul sito OnePlus

Di certo un prezzo del genere è impegnativo, ma allo stesso tempo il marchio ce la mette tutta pur di dare una mano agli utenti che desiderano il prodotto. Acquistando infatti il nuovo OnePlus Open Apex Edition sul sito ufficiale dell’azienda, i clienti avranno accesso a offerte esclusive e sconti davvero eccezionali.