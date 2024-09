Samsung ha da poco presentato la nuova generazione di smartphone pieghevoli. I Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 sono caratterizzati da novità tecniche e software che li rendono estremamente versatili e funzionali.

Tuttavia, per proteggere al meglio questi gioiellini, diventa fondamentale l’utilizzo di una cover. Spesso le cover rovinano le linee estetiche dei dispositivi, nonostante la maggiore sicurezza che offrono in caso di cadute e graffi.

Per gli utenti che temono che il design dei foldable possa venire intaccato da questa soluzione, ci ha pensato CG Mobile a realizzare delle cover eleganti e di design. Il produttore di accessori ha realizzato una serie di cover per Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 ispirati a BMW Racing. Le cover sono realizzate per essere belle da vedere ma soprattutto funzionali.

CG Mobile ha realizzato alcune cover per i Samsung Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 ispirate al motorsport e a BMW Racing

Infatti, CG Mobile ha utilizzato materiali estremamente pregiati come vera pelle, fibra di carbonio, metallo e ABS. Si tratta di elementi che servono a rappresentare l’anima racing del brand automobilistico tedesco e a garantire la resistenza all’usura.

I richiami al logo con l’elica e ai colori della divisione motorsport di BMW (rosso, bianco e blu) sono evidenti e ogni appassionato li riconoscerà immediatamente. Nonostante i diversi materiali di cui sono composte, le cover calzano a pennello su entrambi i dispositivi pieghevoli di Samsung. Inoltre, le protezioni offrono un grip maggiore rispetto alle soluzioni dei competitor, migliorando l’impugnatura.

Infine, ci sono protezioni per lo schermo e il modulo fotografico, confermando la protezione completa per i Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Inizialmente, le cover saranno disponibili per il mercato indiano a partire da circa 40 euro a seconda del modello scelto per la cover. Resta da capire la disponibilità per il resto del mondo.