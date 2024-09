Vodafone, offerte SETTEMBRE 2024: ci sono GIGA in regalo

Tutti i gestori che riescono a battere la concorrenza, lo fanno lanciando delle offerte che spesso appartengono al passato. Ovviamente ognuna di queste passa attraverso una revisione profonda, la quale magari può prevedere anche solo il prezzo mensile. Sotto questo aspetto uno dei gestori leader dell’ultimo periodo non può che essere Vodafone, che infatti ha dato prova di grande forza mettendo a disposizione del pubblico di nuovo due offerte famosissime. Sono tornate le solite Silver.

Vodafone batte la concorrenza facilmente proponendo di nuovo le sue Silver ma a prezzo modificato

Ogni volta che si parla delle nuove offerte di Vodafone, si finisce per arrivare a quelle Silver che hanno tanto appassionato il pubblico. Ebbene, oggi sono di nuovo disponibili per alcuni utenti, peraltro con prezzi più bassi.

La prima delle due infatti costa solo 7,99 € mensilmente offrendo il meglio. Ecco minuti senza limiti verso chiunque con 200 SMS verso tutti e con 100 giga in 4G. La seconda offerta ha un prezzo di 9,99 € al mese e permette di avere 150 giga in 4G oltre ai minuti e ai messaggi visti nell’offerta precedente.

Per Vodafone è davvero facile fare il vuoto dietro di sé quando lancia delle offerte e lo dimostrano proprio queste tre Silver. Al momento ci sono anche delle opportunità da sfruttare, come ad esempio quella che prevede l’aggiunta di 50 giga in più ad ogni offerta. Vodafone consente infatti di aggiungere questa somma per la rete Internet solo a coloro che sceglieranno gratuitamente il servizio di ricarica automatica SmartPay. sarà proprio così che le offerte di Vodafone potranno arrivare rispettivamente a 150 e a 200 giga al mese. Chiaramente non tutti possono sceglierle, siccome il periodo promozionale di Vodafone prevede che solo chi proviene da gestori virtuali o da Iliad possa farlo. Da chiarire un altro aspetto: il primo mese in promozione costa solo 5 € per tutti.