Il Galaxy Z Fold 6, l’ultimo modello di smartphone pieghevole di Samsung, è al centro di un acceso dibattito a causa di un problema riscontrato da alcuni utenti. Ovvero la vernice della parte superiore tende a staccarsi in diversi punti. Samsung è così intervenuta per chiarire la situazione. A seguito di numerose segnalazioni da parte di alcune persone che hanno condiviso immagini del problema sui social media e forum come Reddit. La casa sudcoreana ha attribuito la colpa dell’inconveniente all’uso di caricabatterie non originali. Specialmente quelli che non sono correttamente messi a terra.

Galaxy: reazioni dei clienti e dubbi sulla qualità del prodotto

Secondo Samsung, utilizzare accessori di terze parti può causare danni imprevisti al dispositivo, tra cui il distaccamento della vernice. L’azienda ha spiegato che la corrente di dispersione, generata da caricabatterie con messa a terra non corretta, può influire negativamente. L’anodizzazione è un processo che conferisce al metallo una finitura resistente e decorativa. Se questa protezione viene compromessa, la vernice può iniziare a scrostarsi. L’ azienda ha poi avvertito che anche l’uso di massaggiatori EMS collegati allo smartphone può avere effetti simili. In questi casi, Samsung raccomanda di tenere il telefono lontano dal corpo per evitare contatti diretti.

La spiegazione fornita ha scatenato però un acceso dibattito. Molte persone infatti hanno espresso dubbi sulla reale causa del problema. Diversi utenti hanno sottolineato che alcuni caricabatterie, inclusi quelli originali Samsung, non dispongono di una messa a terra. Ciò ha portato a mettere in discussione la teoria stessa del marchio. Sostenendo che il problema potrebbe essere legato a un difetto di fabbricazione o alla scarsa qualità dei materiali utilizzati per il Galaxy Z Fold 6.

Sono state molte le persone che hanno riportato esperienze simili con modelli precedenti, come il GalaxyZ Flip 3. Rafforzando così i timori che la questione possa riguardare più in generale la qualità costruttiva dei dispositivi pieghevoli. Ad ogni modo, malgrado le critiche, Samsung continua a raccomandare l’uso di accessori originali o certificati. Anche se, come si può vedere, la risposta ufficiale dell’azienda non sembra aver convinto tutti, lasciando ancora aperta la discussione sulla vera natura del problema.