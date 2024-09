Il Samsung Galaxy Z Fold 6, presentato come uno dei dispositivi più innovativi della linea, sembra non aver incontrato il favore del pubblico nelle prime settimane di commercializzazione. Ciò nonostante le ambizioni della casa sudcoreana. La quale sembra puntasse ad un incremento delle vendite del 10% rispetto al modello precedente. Eppure, a quanto pare, i risultati iniziali sono ben al di sotto delle aspettative. Secondo un’indiscrezione di IceUniverse, fonte ritenuta affidabile, sono state vendute solo 270.000 unità a livello mondiale nelle prime due settimane. Questo dato rappresenta un notevole calo rispetto ai numeri registrati dal GalaxyZ Fold 5. Il quale, nello stesso lasso di tempo, aveva già piazzato 300.000 unità solo sul mercato sudcoreano.

Il futuro dei Galaxy Fold: una Special Edition per riconquistare il mercato asiatico

Le ragioni di questa lenta partenza sembrano essere molteplici. Innanzitutto, il prezzo del Galaxy Z Fold 6 è stato considerato da molti consumatori troppo elevato. Soprattutto in rapporto alle novità introdotte, le quali non sembrano giustificare un aumento così elevato. In più, ci sono state diverse segnalazioni di problemi con l’usabilità del dispositivo e di difetti nel rivestimento esterno. Ovvero pare che tenda a deteriorarsi rapidamente quando si utilizzano caricabatterie non originali. Questi aspetti hanno probabilmente contribuito a un certo scetticismo da parte dei potenziali acquirenti. I quali potrebbero aver deciso di aspettare un ribasso dei prezzi o un miglioramento delle prestazioni.

Per cercare di risollevare le sorti del suo pieghevole, Samsung potrebbe lanciare una versione speciale del Galaxy Z Fold. Modello probabilmente destinato esclusivamente al mercato asiatico. Secondo i rumor, questa edizione sarà caratterizzata da un design più sottile e leggero rispetto alla modalità standard. Oltre che da schermi più grandi e fotocamere migliorate. Essa però, sarà priva del supporto per S Pen. Una funzionalità da sempre molto apprezzata dagli utenti del Fold. Insomma, questa mossa sembra mirata a riconquistare l’interesse del pubblico e ad offrire un’alternativa più allettante. Il tutto con l’obiettivo di invertire il trend negativo delle vendite iniziali. Resta da vedere se una simile strategia riuscirà a ridare slancio al settore dei pieghevoli Samsung. La quale, al momento, sembra essere decisamente in una fase di stallo.