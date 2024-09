Il noto produttore cinese Ayaneo ha compiuto un passo decisamente importante per quanto riguarda la storia della società, ha infatti lanciato ufficialmente due console handheld Delle quali una costituirà, un modello top di gamma, mentre l’altra un modello dal prezzo più accessibile e contenuto.

Si tratta di un passo decisamente importante per la società cinese, quest’ultima ha infatti costituito da sempre un ramo un po’ di nicchia che sembra però essersi deciso finalmente ad approdare nei mercati mainstream, la nota azienda ha infatti distribuito per iniziare i propri prodotti su Best Buy per consentire un accesso rapido e veloce a questi ultimi a tutti gli utenti, non solo, la società infatti promesso che se la risposta sarà positiva e soddisfacente procederà ad espandere la diffusione del suo prodotto anche su altri mercati tra cui quello internazionale.

Si tratta dunque di un colpo importante, nel momento che potrebbe mettere in seria discussione il monopolio instaurato ormai da realtà ben più strutturate e conosciute come Lenovo, Asus o Valve.

Le due console

Per quanto riguarda le due console lanciate dalla società cinese, ecco alcuni dettagli tecnici:

Ayaneo Kun : modello top di gamma in vendita a 999$ (sconto di 200 dollari), illumanti da un display da 8,4 pollici, mosso da processore AMD Ryzen 7 7840U e grafica Radeon 780M, 16GB di RAM e SSD da 512GB.

: modello top di gamma in vendita a 999$ (sconto di 200 dollari), illumanti da un display da 8,4 pollici, mosso da processore AMD Ryzen 7 7840U e grafica Radeon 780M, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Ayaneo Next Lite: modello economico a 399$, con display da 7 pollici, cuore pulsante il processore AMD Ryzen 7 4800U abbinato a grafica AMD Radeon Vega 8, 16GB di RAM e SSD da 512GB.

I due prodotti sono disponibili sul canale di acquisto Best Buy e non si se o quando arriveranno su altri canali più diffusi come ad esempio Amazon, ciononostante se volete saperne di più su disponibilità e ordini vi basta andare sul sito ufficiale di Ayaneo dove sono presente le info complete.