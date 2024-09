Huawei ha fissato una conferenza stampa che si terrà il prossimo 10 settembre. L’azienda ha confermato che l’evento sarà dedicato al lancio di un nuovo prodotto che è ancora avvolto dal mistero.

In attesa di poter scoprire qualche elemento ufficiale, dobbiamo basarci sulle indiscrezioni emerse in queste ore. Durante varie interviste rilasciate da Richard Yu, il CEO di Huawei ha confermato che l’azienda è al lavoro su un dispositivo senza precedenti.

Questo device è stato definito come “il più rivoluzionario, innovativo e sconvolgente ma realizzato da Huawei“. Basandoci su queste indicazioni, possiamo immagine che il device in questione difficilmente sarà uno smartphone tradizionale. Infatti, potrebbe trattarsi del primo pieghevole tri-fold del brand.

Huawei ha pianificato un evento speciale nei prossimi giorni e potrebbe presentare il primo device tri-fold del marchio

Stando alle indiscrezioni emerse indicano che il brand sta lavorando ad un particolare smartphone pieghevole che presenta tre punti in cui lo schermo si piega. Il device è stato recentemente avvistato in pubblico, a conferma che i test ormai sono in fase avanzata e presto potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.

Le immagini trapelate in questi giorni suggeriscono che il tri-fold sarà caratterizzato da una fotocamera circolare e un profilo estremamente sottile nonostante i tre punti di piegatura. Quando completamente aperto, il display raggiungerà una dimensione di 10 pollici, superando ogni smartphone pieghevole attualmente disponibile sul mercato e avvicinandosi maggiormente ai tablet.

Dal punto di vista tecnico, non sono emersi molti dettagli e caratteristiche ma possiamo aspettarci che Hawei utilizzerà un SoC Kirin appartenente alla serie 9. Dal punto di vista del sistema operativo, invece, lo smartphone sarà basato sull’ultima versione di HarmonyOS.

Per scoprire se il nuovo tri-fold di Huawei sarà il nuovo punto di riferimento del brand bisognerà attendere il prossimo 10 settembre. Tutti gli occhi sono puntati sul marchio cinese e sulle novità in arrivo.