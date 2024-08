Tecno lancia il primo smartphone tri-fold: Phantom Ultimate 2

Il Phantom Ultimate 2 di Tecno si preannuncia come un'innovazione tecnologica eccezionale per il settore degli smartphone pieghevoli.

Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia mobile, Tecno ha fatto un annuncio che potrebbe riscrivere le regole del gioco: il primo smartphone tri-fold al mondo, battezzato Phantom Ultimate 2, è finalmente una realtà. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è il tanto chiacchierato modello di Huawei mostrato recentemente da Richard Yu a detenere questo primato, ma è il brand noto per le sue audaci sperimentazioni, come il Phantom Ultimate, a portare avanti l’innovazione.

Il Phantom Ultimate 2 di Tecno e le sue peculiari caratteristiche

Tecno ha scelto di presentare il Phantom Ultimate 2 in anteprima all’IFA, confermando il suo impegno nella creazione di dispositivi all’avanguardia. Questo smartphone tri-fold non solo segna un passo avanti nella tecnologia dei dispositivi pieghevoli, ma sfida anche le convenzioni con uno spessore sorprendentemente sottile di soli 11 millimetri quando è chiuso. Questo è paragonabile al Pixel 9 Pro Fold, che misura 10,54 millimetri, grazie a una doppia cerniera innovativa e a una batteria ultra sottile realizzata in Titan Advanced Fiber con uno spessore di soli 0,25 millimetri.

Il Phantom Ultimate 2 non è solo un trionfo di design e ingegneria, ma anche una macchina multifunzionale con la capacità di operare in diverse modalità: come laptop, a tenda e in modalità multimedia. Questo significa che il dispositivo può adattarsi alle diverse esigenze degli utenti, grazie a uno schermo principale da 10 pollici quando è completamente aperto. Inoltre, il multitasking è notevolmente potenziato con la possibilità di visualizzare tre finestre affiancate verticalmente, e gli sfondi cambiano dinamicamente a seconda della modalità d’uso.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dettagliate, ci sono ancora misteri da svelare. Il pannello LTPO OLED da 10 pollici ha una risoluzione di 1620×2880 pixel e un rapporto d’aspetto di 4:3, mentre il display esterno misura 6,48 pollici. I dettagli più precisi, inclusi quelli sul possibile lancio commerciale del dispositivo, sono ancora in fase di definizione. Gli appassionati e gli esperti dovranno attendere l’IFA 2024 a Berlino, dove il Phantom Ultimate 2 sarà esposto e dove potrebbero emergere ulteriori informazioni.