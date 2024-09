Il primo settembre è entrato in funzione il primo sistema Free Flow, già utilizzato in Francia, nell’ autostrada A33 che permette di minimizzare i tempi e che soprattutto elimina il casello. Il nuovo sistema per autostrade potrà essere utilizzato per eliminare le lunghe code che si vengono a creare all’ entrata del casello. Sull’ autostrada A33, che collega Asti a Cuneo, si sta effettuando questo nuovo sistema poiché si vuole trovare un sistema che riduca l’ impatto ambientale, l’ inquinamento acustico, ma che soprattutto elimini le lunghe code ai caselli nelle autostrade.

Il sistema non presenta l’ utilizzo di barriere o la necessità di rallentamenti alle barriere dato che è tutto collegato da una rete di sensori che rilevano i veicoli in transito. Questo sistema possiede numerosi vantaggi anche dal punto di vista della logistica e del tempo impiegato nel percorrere un tratto autostradale. Se questo progetto porterà dei buoni risultati potrà essere utilizzato anche nelle altre autostrade per agevolare i viaggiatori nell’ utilizzo delle autostrade ma soprattutto nella diminuzione del tempo di percorrenza.

Autostrade, ecco come funziona il Free Flow

Il Free Flow utilizza dei portali di rilevamento che consentono l’ identificazione dei veicoli grazie all’ utilizzo combinato dell’ AI e del tracciamento 3D. Una volta riconosciuta la targa del veicolo, il sistema invia i dati al sistema centrale che provvederà a determinare il pedaggio. Per chi possiede sistemi di telepedaggio, il pagamento sarà addebitato automaticamente; per chi invece non possiede questi sistemi si potrà recare presso uno dei tanti centri presenti sul territorio dell’ A33 oppure pagando online entro 15 giorni dal transito. Il gestore di questo sistema, l’ ASTM, concederà delle agevolazioni a chi percorrerà dei tratti ben specifici dell’ autostrada. Per chi inoltre attiverà un sistema di telepedaggio avrà uno sconto del 25% sul pedaggio fino al 31 dicembre 2025.

Questo sistema promette di essere veramente efficace e soprattutto fondamentale per ridurre i tempi di percorrenza delle autostrade.