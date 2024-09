Il roaster di Honor of Kings si amplia con l’introduzione di un nuovo eroe chiamato Augran. Il nuovo personaggio giocabile è conosciuto sul campo di battaglia con il nome di Seer of the Misty Marshes e utilizza particolari tecniche per attaccare i propri avversari.

Infatti, Augran ha il potere di evocare gli spiriti per scagliarli contro i nemici e supportare il proprio team durante le battaglie più dure. Il passato di questo nuovo eroe è avvolto dal mistero e si conosce solamente che proviene dalle Misty Marshes.

L’attacco principale dell’eroe è conosciuto come Soul Resonance a cui si aggiungono le skill Path of Passing e Death’s Precipice. Come anticipato, con l’attacco Soul Resonance, Augran può risvegliare le anime dei nemici sconfitti per causare danno agli avversari. Se il malcapitato non riesce a liberarsi dall’attacco, la frequenza dei danni aumenterà.

All’interno di Honor of Kings debutta il nuovo eroe Augran con poteri incredibili e devastanti per coloro che sapranno controllarlo

Inoltre, gli sviluppatori hanno introdotto una nuova funzione chiamata Championship che permetterà a tutti i giocatori di sfidare gli utenti più esperti e imparare da loro per migliorare le proprie tecniche. I giocatori più forti riceveranno il rango Elite con alcuni privilegi unici.

Gli utenti Elite potranno condividere i propri privilegi con i compagni di squadra per ottenere un sensibile vantaggio in battaglia. Per far parte di questa cerchia ristretta è necessario aver ottenuto il livello di Grandmaster. Questo requisito si aggiunge anche la necessità di entrare nella classifica nazionale Top 100 o fanno parte dei primi 10 Eroi padroneggiati nel paese di riferimento.

Questi giocatori potranno ottenere dei punti esperienza aggiuntiva per tutti gli Eroi e per gli Arcani. I vantaggi, inoltre, potranno essere condivisi con cinque amici per migliorare ulteriormente il proprio team. Grazie i vantaggi condivisi, sarà possibile scalare velocemente le classifiche e ottenere ulteriori ricompense uniche ed esclusive per tutti i partecipanti.