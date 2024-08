Un nuovo evento di Honor of Kings permetterà di divertirsi per ore di divertimento grazie alle novità introdotte con l’ultimo update. Gli utenti potranno scoprire la storia di Mayene – Ascension: Capoeirista, Lian Po – Ascension: Luchador o Lam – Ascension: Pendekar.

Ma non è tutto, le nuove avventure permetteranno di allenarsi in vista dell’imminente All-Star Fighters Open. Il torneo di stampo fantasy unisce tutti i combattenti di Honor of Kings per dimostrare le proprie abilità nelle arti marziali.

Il nuovo AFO sarà fondamentale per i giocatori in quanto sarà possibile scoprire alcuni retroscena sulla storia dei personaggi e sbloccare nuove skin per ognuno di loro. In particolare, le protagoniste del torneo saranno proprio Mayene, Lian Po e Lam.

Honor of Kings si aggiorna con l’introduzione di un nuovo eroe e la possibilità di partecipare al torneo All-Star Fighters Open

I tre eroi avranno stili di combattimento unici, ispirati a diversi stili di arti marziali. Sarà possibile scoprire le regioni e le culture che hanno permesso la nascita dei rispettivi stili di combattimento. Si tratta del Lucha Libre, il Pendekar e la Capoeira, arti marziali esotiche e caratteristiche.

Inoltre, sarà possibile sbloccare le skin collegate ai tre personaggi e al loro stile superando alcuni eventi specifici. In particolare, dal 17 al 23 agosto si terrà l’evento intitolato “FIGHT ON, MAYENE!”

Dal 9 al 25 agosto, invece, i giocatori dovranno partecipare all’evento “Help Me Get a Free Skin!” mentre, dal 16 al 30 agosto è la volta dell’evento “Charge Ahead” per ottenre la terza skin. Ogni evento avrà le proprie regole e caratteristiche uniche da rispettare al fine di soddisfare i requisiti per sbloccare la skin gratuita.

Infine, gli sviluppatori di Honor of Kings hanno introdotto il nuovo eroe chiamato Ziya che farà il proprio debutto a partire dal 20 agosto. Questo mago può sferrare attacchi a lungo raggio e permetterà di ottenere punti extra dopo l’eliminazione di un avversario.