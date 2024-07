Il debutto internazionale di Honor of Kings è avvenuto lo scorso 20 giugno e, da allora, la community non ha smesso di crescere. Gli sviluppatori di Timi Studio Group e Level Infinite hanno annunciato che il titolo ha raggiunto un importante traguardo dopo appena un mese dal lancio.

Gli utenti hanno creduto in questo progetto tanto che il titolo è stato scaricato da oltre 50 milioni di utenti in trenta giorni. Tale risultato permette di incoronare il MOBA come il più ricercato e giocato al mondo.

Al fine di ringraziare i propri utenti per questo traguardo, gli sviluppatori hanno avviato una campagna molto interessante. Fino al 18 agosto, sarà possibile partecipare ad eventi esclusivi che permetteranno di ottenere ricompense uniche.

Gli sviluppatori non sono entrati nel dettaglio di questi contenuti esclusivi, ma immaginiamo che si potranno ottenere bonus, cosmetici e altri vantaggi in-game che celebreranno il successo ottenuto. Inoltre, il team di TiMi Studio Group e Level Infinite hanno confermato il supporto prolungato a Honor of Kings.

Infatti, nel corso delle prossime settimane faranno il proprio debutto vari nuovi Eroi selezionabili e giocabili. In questo modo, il roaster di 86 Eroi potrà continuare ad espandersi includendo nuovi personaggi unici, ampliando le possibilità di gameplay per gli utenti.

Inoltre, non mancheranno anche partnership esclusivi con brand di livello nazionale come SNK, Saint Seiya, Hello Kitty e Bruce Lee. L’obiettivo è quello di assicurare il divertimento a tutta la community. Per questo, gli sviluppatori hanno pensto anche ad eventi offline da giocare in autonomia e sfide online per divertirsi con i propri amici in tutto il mondo. Ricordiamo che Honor of Kings è disponibile per i dispositivi iOS e Android a livello globale.