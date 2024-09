Xiaomi Router 4A, questo è il nome del nuovo router dell’azienda cinese, pronto a fare la differenza con un rapporto qualità/prezzo davvero unico, infatti nessuno si sarebbe mai aspettato di poterlo acquistare a soli 9,99 euro su Amazon.

Trattasi di un classico router dual band che può raggiungere una velocità di connessione molto elevata, fino ad un massimo di 1’167 Mbps, con 4 antenne omndirezionali che possono essere orientate manualmente a piacimento, così da indirizzare il segnale dove meglio si crede. Disponibile nella sola colorazione bianca, il prodotto presenta doppi dissipatori di calore ad alette, senza rischiare che si possa surriscaldare andando a rovinare le componenti interne.

Xiaomi Router 4A: lo sconto da non perdere oggi

Xiaomi nel corso degli anni ci ha abituati ad una serie di dispositivi economici, ma davvero nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco. Il suo prezzo consigliato è di 29,99 euro, con la promozione di questi giorni gli utenti vedono una riduzione del 67%, fino ad arrivare a soli 9,99 euro, la cui garanzia di 24 mesi coprirà eventualmente tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. Aprite questo link per acquistarlo.

Il prodotto integra una RAM da 64MB, per gestire perfettamente le molteplici connessioni, fino ad un massimo di 32 dispositivi in contemporanea. La temperatura operativa oscilla tra 0 e 40 gradi, mentre le dimensioni sono davvero ridottissime: 10 x 25,5 x 18,8 centimetri, con un peso di 490 grammi. Al tocco vi apparirà essere abbastanza leggero e non troppo resistente, come era lecito immaginarsi, ma del resto chi avrebbe davvero mai pensato di poter spendere solo 9,99 euro per il suo acquisto? scommettiamo pochissimi, per questo motivo non è lecito lamentarsi poi così tanto, anzi dobbiamo solamente ringraziare ed andare subito ad acquistarlo.