Spotify ha avuto un problema lamentato da molti utenti su una funzione che permette di ascoltare canzoni diverse tramite la riproduzione casuale. Questa funzione si chiama Shuffle e permette di ascoltare molte canzoni senza riprodurre sempre le stesse. Questo però non succede al momento poiché Spotify farebbe ascoltare sempre le stesse canzoni anche quanto quest’ ultime sono moltissime.

Questo problema risulta essere molto sentito dai vari utenti dato che è molto utile soprattutto per non ascoltare sempre le stesse canzoni e per non dover inserire la riproduzione manuale che farebbe perdere del tempo in più. I brani ascoltati sarebbero tantissimi per cui la piattaforma capisce quali brani l’utente ha già ascoltato e sceglie altri brani da far ascoltare. Per una playlist di molte canzoni ad esempio Spotify decide quelle già ascoltate per non far ascoltare sempre le stesse date le moltissime canzoni della playlist.

Spotify, la funzione Shuffle non funziona correttamente

La funzione Shuffle permette di ascoltare brani diversi automaticamente, ma non starebbe funzionando a dovere. Le possibili soluzioni provvisorie consigliano di cancellare la cache dell’app oppure di controllare manualmente la riproduzione dei brani. Questo però non elimina del tutto il problema poiché si potrebbe trattare di un problema ben più complesso. Spotify non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla soluzione definitiva del problema o una spiegazione del problema. Comunque sia questo problema va subito risolto perché sta facendo diminuire gli utenti collegati all’applicazione. Per i brani in riproduzione basterà per adesso metterli manualmente fino a quando non verrà risolto il problema.

Non resta altro che aspettare la soluzione di Spotify che probabilmente è già al lavoro per trovare la possibile causa del problema. Quindi per adesso bisognerà fare a meno della modalità Shuffle, ma bisognerà inserirli manualmente anche se questo rallenterà di molto l’utilizzo dell’applicazione.