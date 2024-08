Sembra che finalmente ci sia una data ufficiale relativa alla presentazione dei prossimi iPhone 16 di Apple. Sul sito ufficiale dell’azienda di Cupertino è emersa la data relativa all’evento. Si tratta di lunedì 9 settembre, alle ore 19:00 italiane. Non sono state fornite particolari informazioni, tutto ciò che sappiamo è che sarà possibile assistere tramite il portale apple.com o con l’app Apple TV. Insieme al prossimo iPhone 16 verranno presentati anche diversi accessori. Tra cui gli Apple Watch Serie 10 e la terza generazione della versione Ultra. Inoltre, verrà rilasciato anche il nuovo Watch SE. Durante l’evento potrebbero essere presentati anche i nuovi AirPods 4. Secondo alcune indiscrezioni quest’ultimi potrebbero presentare sia una versione “economica” che una più evoluta.

In arrivo l’evento Apple per la presentazione dei nuovi smartphone

Secondo quanto riportato i prossimi iPhone 16 saranno al centro della presentazione. Alcune indiscrezioni hanno evidenziato l’arrivo della versione Pro. Quest’ultima non presenterà cambiamenti importanti per quanto riguarda il design. Ci sarà però un’ulteriore ottimizzazione relativa alle cornici intorno allo schermo. Quest’ultimo è un dettaglio importante poiché lavorerà per mitigare l’aumento annunciato delle dimensioni del display. Si passa, infatti, da 6,3 pollici per il modello Pro e 6,9pollici per il Pro Max.

Tra le novità in arrivo è previsto il tasto “Cattura” per foto e video. Quest’ultimo potrebbe arrivare anche sui prossimi iPhone 16 “base“. Inoltre, per il design si è lavorato ad un adeguamento estetico riguardo le fotocamere posteriori. Tali cambiamenti riguarderanno sia la versione base che quella Plus dei nuovi smartphone Apple. Secondo quanto emerso sembra che quest’ultime non verranno più disposte in diagonale, ma allineate in un elemento a forma di pillola. Sarà anche presente un nuovo tasto “Azione“.

Queste non sono le sole novità attese. Sembra infatti che i nuovi iPhone saranno caratterizzati dalla presenza del SoC Apple A18. I dispositivi avranno 8GB di RAM e un adeguamento della memoria per l’esecuzione di Apple Intelligence. Quest’ultima risulta senz’altro la novità principale annunciata dall’azienda di Cupertino.