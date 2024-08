Apple iPhone 15 Pro Max è uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, un prodotto che integra al proprio interno tutte le migliori specifiche tecniche, mettendole a disposizione di un pubblico sempre più ampio e desideroso di entrare di diritto all’interno dell’ecosistema dell’azienda.

Il dispositivo è il più grande di tutta la line-up dell’azienda di Cupertino, infatti ha dimensioni di 159,9 x 76,7 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 221 grammi. Tutto grazie alla presenza di un ampissimo display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1290 x 2796 pixel, con anche 460 ppi ed un refresh rate che può arrivare fino a 120Hz.

Apple iPhone 15 Pro Max: l’offerta da non perdere

Uno dei migliori smartphone in circolazione, il top di gamma assoluto della line-up del 2023/2024, non potrebbe mai costare poco. A tutti gli effetti il listino del prodotto è decisamente elevato, pari a 1489 euro. Per fortuna Amazon ha in questo periodo deciso di applicare alcuni sconti, con riduzioni anche del 19% sul valore iniziale, così da arrivare a poter spendere solamente 1199 euro per il suo acquisto, considerando il device sempre no brand con garanzia di 24 mesi. Acquistatelo premendo questo link.

L’occasione è davvero molto ghiotta, anche se va ricordato che il prodotto viene commercializzato con 128GB di memoria interna, e che tale quantitativo non potrà in nessun modo venire poi modificato dal consumatore, poiché risulta a tutti gli effetti essere memoria non espandibile in alcun modo. Il comparto fotografico è rappresentato, nella parte posteriore almeno, da 3 sensori differenti: un principale da 48 megapixel, seguito poi da due secondari, di cui uno zoom ottico, entrambi da 12 megapixel. I video, se interessati, possono essere registrati al massimo in 4K a 60fps.