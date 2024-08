Apple ha ufficialmente annunciato un evento per il 9 settembre 2024, che si terrà presso lo Steve Jobs Theatre a Cupertino. Come da tradizione, è atteso il debutto della nuova linea di iPhone. In particolare ci si riferisce all’iPhone16, 16Plus, 16Pro e 16ProMax come protagonisti principali. Accanto a loro, potrebbero trovare spazio anche l’AppleWatch Series 10 e il WatchUltra 3, che saranno presentati come prodotti complementari. A tal proposito, alcune indiscrezioni trapelate online, indicano anche la possibile presentazione di un nuovo WatchSE e delle AirPods 4. Entrambi disponibili in una versione standard e in una più economica.

iPad mini 7: possibile aggiornamento per il tablet di Apple

La vera sorpresa però potrebbe essere il ritorno dell’iPad mini. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, l’iPadmini di sesta generazione sembra avere scorte limitate in molti Apple Store. Ciò potrebbe suggerire un imminente aggiornamento. Anche se Gurman specifica che la sua potrebbe essere solo un’ipotesi, sembra che siano piuttosto numerose le voci relative ad alcune interessanti modifiche relative proprio ai piccoli tablet. Queste ultime si rivolgono in particolare all’introduzione di un processore A17 Pro. Assolutamente in grado di supportare funzioni avanzate di intelligenza artificiale. La data di uscita del nuovo modello non è ancora certa. Ma alcuni indizi fanno pensare che potrebbe arrivare insieme ai nuovi iPhone.

La sesta generazione di iPadmini, lanciata nel settembre 2021, così, potrebbe presto essere sostituita da un nuovo modello, l’iPad mini 7. Nonostante le vendite inferiori rispetto ad altri dispositivi, Apple sembra intenzionata a mantenere viva questa linea di prodotto. Si parla di un nuovo display che potrebbe risolvere i problemi di “jelly scrolling” riscontrati nel modello attuale. Tale innovazione non includerebbe ancora la tecnologia OLED. Però l’LCD migliorato dovrebbe garantire comunque una migliore esperienza visiva.

Un’ulteriore analisi suggerisce anche che il nuovo iPad mini potrebbe essere disponibile sia nella versione Wi-Fi che in quella Wi-Fi+ Cellular. Seguendo il trend delle generazioni precedenti. Le voci indicano anche possibili nuovi colori per il dispositivo, mantenendo così sempre più vivo l’interesse del pubblico. Le aspettative sono alte e gli appassionati di tecnologia attendono con ansia il prossimo evento Apple.