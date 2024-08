Oppo sta lavorando allo sviluppo di una serie di nuovi flagship che saranno presentati entro la fine dell’anno più altri dispositivi. I primi due smartphone che arriveranno ad ottobre sono quelli appartenenti alla serie Find X8.

La famiglia sarà composta da due device, il primo che rappresenta la versione base e secondo contraddistinto dal suffisso Pro. Tuttavia, il produttore cinese ha in cantiere due ulteriori prodotti che saranno affiancati ai flagship.

Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station, le novità di Oppo includeranno anche il tablet Pad 3 Pro e le cuffie Enco X3. Questi due prodotti si affiancheranno agli smartphone Find X8 per creare un ecosistema di prodotti di fascia alta.

Gli utenti potranno così godere dell’esperienza del produttore sia a casa che fuori, potendo contare su tutte le tipologie di device di cui si può aver bisogno per la produttività e lo svago. Purtroppo, al momento le informazioni sono molto limitate.

Non è possibile definire una data di lancio precisa per questi quattro device ma possiamo scoprire qualche dettaglio sui due smartphone. In particolare, i due Find X8 e X8 Pro saranno caratterizzati da uno schermo OLED.

La variante base avrà un pannello piatto da 6.7 pollici mentre la versione Pro potrà contare su un pannello curvo da 6.8 pollici. Entrambi monteranno il SoC MediaTek Dimensity 9400 di nuova generazione.

Il comparto fotografico, stando alle indiscrezioni, sarà caratterizzato da un’ottica principale da 50 megapixel e da un sensore ultrawide da 50 MP. Le differenze tra la variante base e la Pro risiederanno nel sensore con zoom periscopico che raggiungerà il 3x nel primo caso e i 10x nel secondo. La batteria sarà da 5.600mAh e da 5.700mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W.